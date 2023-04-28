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В Украинке обломки ракеты попали в многоэтажку, пострадал ребенок, - Киевская ОВА

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Украинка, Пятница 28 апреля 2023 08:14
В Украинке обломки ракеты попали в многоэтажку, пострадал ребенок, - Киевская ОВА Фото: в Украинке обломки ракеты попали в многоэтажку (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Украинке Киевской области обломки ракеты во время ночной атаки упали на многоэтажку. В результате чего пострадал ребенок, его госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

При этом он отметил, что все вражеские цели Киевской области были уничтожены.

"К сожалению, в городе Украинка в результате падения обломков российской ракеты есть попадание в многоэтажный дом. В результате повреждены квартиры на 5 и 6 этаже. Пожар удалось локализовать в 5:30. Пострадал ребенок - девочку доставили в Охматдет", - рассказал Кравченко.

Он добавил, что все службы работают на месте. Людям оказывается необходимая помощь.

Напомним, что Россия этой ночью выпустила по Украине 23 ракеты, из них 21 сбили, а также были уничтожены два БПЛА.

Добавим, всего при атаке по меньшей мере 5 человек погибли, более 10 получили ранения.

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