Зеленский отреагировал на массированную атаку и показал ее последствия

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и БПЛА. Мишени террористов - мирные люди и объекты. В результате ракетного удара по Умани повреждено около 10 многоквартирных домов", - написал Зеленский.

Он сообщил, что в одном из домов в Умани, где уничтожен подъезд, под завалами остаются люди.

"К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, среди них ребенок. В Днепре обстрел террористов унес жизни ребенка. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких из-за российского террора", - пишет Зеленский.

Глава государства поблагодарил Воздушные силы, зенитчики и всех, кто помогает преодолевать последствия вражеских атак и защищает наших людей.

"Этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем никакого преступления. , не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности", - отметил Зеленский.

Напомним, что этой ночью россияне нанесли массированный удар по Украине, выпустив 23 ракеты (из них 21 сбили).

Оккупанты попали по многоквартирному дому в Умани. По последним данным, российские ракеты унесли жизни шести человек.

При этом в Днепре в результате ракетного удара погибли два человека.

Все детали этой ночной ракетной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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