В Украине пересмотрят прожиточный минимум: что говорит Минфин

Украина, Пятница 19 сентября 2025 11:27
UA EN RU
В Украине пересмотрят прожиточный минимум: что говорит Минфин Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Кабмине готовят изменения в систему расчета прожиточного минимума. Это является одним из приоритетов правительства.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на час вопросов к правительству в Раде.

Марченко завил, что прожиточный минимум в Украине по проекту бюджета на 2026 год составит 3209 гривен на одного человека. Он используется как расчетная величина для определения других социальных выплат.

Пересмотр показателя

По словам Марченко, правительство совместно с Министерством социальной политики работает над осовремениванием прожиточного минимума. Планируется его "отвязать" от несвойственных доплат и сделать достаточным и понятным показателем, который реально будет отражать уровень жизни.

"Мы надеемся на то, что вы поддержите указанный законопроект, и мы, как правительство, готовы доучиться. Со стороны Министерства финансов будет максимальная поддержка в этом отношении", - подчеркнул министр.

Марченко подчеркнул, что повышение прожиточного минимума является приоритетом для правительства. "Мы работаем на то, чтобы постоянно увеличивать прожиточный минимум", - добавил он.

Прожиточный минимум

Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен.

Прогноз правительства предусматривает рост потребительских цен в следующем году на 9,9%. Именно на эту величину предлагается увеличить прожиточный минимум - до 3209 гривен на одного человека.

Ранее глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина, что текущая величина прожиточного минимума не соответствует потребностям граждан.

"Мы должны четко сказать людям, посмотрите, в Украине можно прожить на справедливо рассчитанную сумму в 10-12 тысяч гривен", - отметил Гетманцев.

Прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового обслуживания, социальной защиты, культуры, здравоохранения и образования. В Минсоцполитики предлагают отказаться от показателя прожиточного минимума.

