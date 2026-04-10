Главная » Жизнь » Общество

Улютин объяснил, почему не поднимают прожиточный минимум

12:30 10.04.2026 Пт
3 мин
Система расчетов безнадежно устарела. Что именно тормозит изменения?
aimg Елена Чупровская
Улютин объяснил, почему не поднимают прожиточный минимум Фото: министр социальной политики Денис Улютин (facebook.com minfin.gov.ua)

В Украине до сих пор не повышают прожиточный минимум, и сделать это в ближайшее время не получится. В Минсоцполитики объяснили, что именно блокирует реформу и какие шаги нужны, чтобы ситуация изменилась.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин во время часа вопросов к правительству.

Что не так с прожиточным минимумом сейчас

Прожиточный минимум в Украине привязан примерно к 170 различным выплатам. Большинство из них - это зарплаты, которые на самом деле не имеют никакого отношения к этому показателю.

Кроме того, сама методика расчета прожиточного минимума устарела и не соответствует реалиям сегодняшнего дня.

Что надо сделать сначала

Улютин объяснил: прежде чем проводить полноценную реформу, нужно:

  • принять четыре законопроекта, которые уже находятся в Верховной Раде;
  • отвязать прожиточный минимум от выплат, к которым он привязан;
  • ввести так называемую "орудную величину" - отдельный показатель для расчетов.

"Мы неоднократно подчеркиваем и с профильным комитетом, что необходимо отвязать прожиточный минимум от всех выплат, к которому сейчас он привязан. Это около 170 выплат, из которых большинство - это зарплаты, которые вообще не имеют ничего общего непосредственно с прожиточным минимумом", - отметил министр.

Как должны считать по-новому

После принятия законов Украина сможет перейти к европейской практике расчета прожиточного минимума. Там принимают во внимание две составляющие:

  • пищевую - исходя из нутрициологического состава пищи (то есть сколько и в каких питательных веществах нуждается человек);
  • непищевой - отдельно для каждого человека.

Это позволит определять прожиточный минимум более точно и справедливо.

"Мы готовы, комитет также готов для того, чтобы это принимать. Правительство также готово двигаться дальше", - подчеркнул Улютин.

То есть вопрос не в желании, а в последовательности шагов: сначала четыре закона - и только потом сама реформа.

По словам Улютина, поднять прожиточный минимум пока невозможно - пока показатель привязан к 170 различным выплатам, любое изменение автоматически повлечет за собой рост расходов по всей цепочке. Именно поэтому сначала нужно провести "отвязку", и лишь после этого - собственно реформу.

Ранее Улютин заявил, что базовые социальные выплаты в Украине сокращать не планируют.

Сокращения возможны только в поддержке людей, которые оказались в сложных обстоятельствах, и только при условии изменения самого подхода к выплатам - от выплат "по статусу" к адресной помощи на основе реальных потребностей.

Напомним, тема пересмотра прожиточного минимума обсуждается не впервые. Как сообщало РБК-Украина, еще в сентябре 2025 года министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что правительство вместе с Минсоцполитики работает над осовремениванием этого показателя.

Его хотят отвязать от несвойственных доплат и сделать реальным отражением уровня жизни.

