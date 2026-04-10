Улютін пояснив, чому не підіймають прожитковий мінімум

12:30 10.04.2026 Пт
Система розрахунків безнадійно застаріла. Що саме гальмує зміни?
Олена Чупровська
Улютін пояснив, чому не підіймають прожитковий мінімум Фото: міністр соціальної політики Денис Улютін (facebook.com minfin.gov.ua)

В Україні досі не підвищують прожитковий мінімум, і зробити це найближчим часом не вийде. У Мінсоцполітики пояснили, що саме блокує реформу і які кроки потрібні, щоб ситуація змінилась.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін під час години запитань до уряду.

Що не так із прожитковим мінімумом зараз

Прожитковий мінімум в Україні прив'язаний приблизно до 170 різних виплат. Більшість із них - це зарплати, які насправді не мають жодного стосунку до цього показника.

Крім того, сама методика розрахунку прожиткового мінімуму застаріла і не відповідає реаліям сьогодення.

Що треба зробити спочатку

Улютін пояснив: перш ніж проводити повноцінну реформу, потрібно:

  • ухвалити чотири законопроєкти, які вже перебувають у Верховній Раді;
  • відв'язати прожитковий мінімум від виплат, до яких він прив'язаний;
  • запровадити так звану "орудну величину" - окремий показник для розрахунків.

"Ми неодноразово підкреслюємо і з профільним комітетом, що необхідно відв'язати прожитковий мінімум від усіх виплат, до якого наразі він прив'язаний. Це близько 170 виплат, з яких більшість - це зарплати, які взагалі не мають нічого спільного безпосередньо з прожитковим мінімумом", - зазначив міністр.

Як мають рахувати по-новому

Після ухвалення законів Україна зможе перейти до європейської практики розрахунку прожиткового мінімуму. Там беруть до уваги два складники:

  • харчовий - виходячи з нутриціологічного складу їжі (тобто скільки і яких поживних речовин потребує людина);
  • нехарчовий - окремо для кожної людини.

Це дасть змогу визначати прожитковий мінімум більш точно й справедливо.

"Ми готові, комітет також готовий для того, щоб це приймати. Уряд також готовий рухатись далі", - підкреслив Улютін.

Тобто питання не в бажанні, а в послідовності кроків: спочатку чотири закони - і тільки потім сама реформа.

За словами Улютіна, підняти прожитковий мінімум поки неможливо - поки показник прив'язаний до 170 різних виплат, будь-яка зміна автоматично потягне за собою зростання витрат по всьому ланцюжку. Саме тому спочатку потрібно провести "відв'язку", і лише після цього - власне реформу.

Раніше Улютін заявив, що базові соціальні виплати в Україні скорочувати не планують.

Скорочення можливі лише у підтримці людей, які опинились у складних обставинах, і лише за умови зміни самого підходу до виплат - від виплат "за статусом" до адресної допомоги на основі реальних потреб.

Нагадаємо, тема перегляду прожиткового мінімуму обговорюється не вперше. Як повідомляло РБК-Україна, ще у вересні 2025 року міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що уряд разом із Мінсоцполітики працює над осучасненням цього показника.

Його хочуть відв'язати від невластивих доплат і зробити реальним відображенням рівня життя.

