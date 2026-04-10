Улютін пояснив, чому не підіймають прожитковий мінімум

В Україні досі не підвищують прожитковий мінімум, і зробити це найближчим часом не вийде. У Мінсоцполітики пояснили, що саме блокує реформу і які кроки потрібні, щоб ситуація змінилась.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін під час години запитань до уряду.

Що не так із прожитковим мінімумом зараз

Прожитковий мінімум в Україні прив'язаний приблизно до 170 різних виплат. Більшість із них - це зарплати, які насправді не мають жодного стосунку до цього показника.

Крім того, сама методика розрахунку прожиткового мінімуму застаріла і не відповідає реаліям сьогодення.

Що треба зробити спочатку

Улютін пояснив: перш ніж проводити повноцінну реформу, потрібно:

ухвалити чотири законопроєкти, які вже перебувають у Верховній Раді;

відв'язати прожитковий мінімум від виплат, до яких він прив'язаний;

запровадити так звану "орудну величину" - окремий показник для розрахунків.

"Ми неодноразово підкреслюємо і з профільним комітетом, що необхідно відв'язати прожитковий мінімум від усіх виплат, до якого наразі він прив'язаний. Це близько 170 виплат, з яких більшість - це зарплати, які взагалі не мають нічого спільного безпосередньо з прожитковим мінімумом", - зазначив міністр.

Як мають рахувати по-новому

Після ухвалення законів Україна зможе перейти до європейської практики розрахунку прожиткового мінімуму. Там беруть до уваги два складники:

харчовий - виходячи з нутриціологічного складу їжі (тобто скільки і яких поживних речовин потребує людина);

нехарчовий - окремо для кожної людини.

Це дасть змогу визначати прожитковий мінімум більш точно й справедливо.

"Ми готові, комітет також готовий для того, щоб це приймати. Уряд також готовий рухатись далі", - підкреслив Улютін.

Тобто питання не в бажанні, а в послідовності кроків: спочатку чотири закони - і тільки потім сама реформа.

За словами Улютіна, підняти прожитковий мінімум поки неможливо - поки показник прив'язаний до 170 різних виплат, будь-яка зміна автоматично потягне за собою зростання витрат по всьому ланцюжку. Саме тому спочатку потрібно провести "відв'язку", і лише після цього - власне реформу.

Раніше Улютін заявив, що базові соціальні виплати в Україні скорочувати не планують.