Улютин назвал условие, при котором могут сократить соцвыплаты: кого коснется

12:13 10.04.2026 Пт
2 мин
В Украине хотят пересмотреть подход к начислению ряда соцвыплат
aimg Константин Широкун
Фото: Денис Улютин (rada.gov.ua)

В Украине не планируют сокращать базовые соцвыплаты. Сокращения возможны только в поддержке людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства при условии изменения подхода к выплатам.

Об этом заявил министр соцполитики Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

"Сокращение социальных расходов не должно быть первым шагом. Общий бюджет министерства составляет 476 млрд грн, из которых более 200 млрд грн - трансферт Пенсионному фонду. Срезать это невозможно, потому что это гарантия, которую обязаны выплачивать", - отметил Улютин.

По его словам, второй большой элемент расходов, более 100 млрд грн, - это поддержка семей и людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства.

"Здесь возможно сокращение, но только через изменение подхода. Нужен переход от выплат "по статусу" к поддержке на основе потребностей, которая является срочной, адресной и с четко определенными правилами. Над этой концепцией работаем", - добавил министр соцполитики.

Отвечая на вопрос, просчитывают ли в министерстве сценарий, в котором есть вероятность сокращения социальных расходов, Улютин подчеркнул, что ключевая задача правительства - не доводить до такого шага.

"Это совместная работа правительственной команды и парламента. Сейчас бюджеты социальных программ обеспечены и существенных рисков нет. Бюджет Пенсионного фонда сбалансирован и бездефицитный", - подытожил министр.

В Украине повысили пенсии

Напомним, ранее мы рассказывали, как повысили пенсии в Украине с января 2026 года и сколько теперь украинцам нужно иметь стажа для выхода на пенсию по возрасту.

Кроме того, мы объясняли, как ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам в феврале и в каких случаях нужна справка о доходах пенсионера (и где ее получить).

Читайте также, как выросла средняя пенсия украинцев после индексации в марте.

