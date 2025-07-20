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Любимые арбузы могут стать опасностью: врач объяснила, какие категорически нельзя покупать

Воскресенье 20 июля 2025 07:22
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Любимые арбузы могут стать опасностью: врач объяснила, какие категорически нельзя покупать Фото: Почему некоторые арбузы нельзя покупать (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Украинский дерматолог Кристина Кочет предостерегает, что употребление нарезанных арбузов из магазинов или рынков может быть серьезным риском для здоровья.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram врача.

Арбузы могут содержать опасные бактерии

Как объясняет врач, арбуз и дыня растут на земле, а потому их кожура часто загрязнена пылью, грязью и болезнетворными микроорганизмами - в частности листерией и сальмонеллой. В случае недостаточной гигиены во время нарезки бактерии легко проникают внутрь мякоти.

"Чаще всего арбузы просто вытирают тряпкой, а не моют. В результате все бактерии попадают в мякоть, которую мы едим", - подчеркнула Кочет.

Опасность хранения в тепле

Дополнительную угрозу создает неправильное хранение нарезанного арбуза, особенно при комнатной температуре. В условиях летней жары микробы активно размножаются, а даже холодильник не спасает, если санитарные условия были нарушены с самого начала.

Особенно насторожить должен конденсат под пищевой пленкой на ломтях - это признак, что продукт уже начал портиться.

Чем это грозит?

Употребление зараженных арбузов может вызвать острые кишечные инфекции, отравление, диарею, рвоту и даже потребность в медицинском вмешательстве. В сложных случаях возможны осложнения, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто имеет слабый иммунитет.

Как уберечься от проблем

Врач советует придерживаться простых правил:

  • выбирать только целые плоды без трещин и повреждений;
  • тщательно мыть кожуру перед нарезанием;
  • использовать чистые ножи и руки;
  • хранить нарезанный арбуз в холодильнике не более трех суток.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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