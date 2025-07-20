Любимые арбузы могут стать опасностью: врач объяснила, какие категорически нельзя покупать
Украинский дерматолог Кристина Кочет предостерегает, что употребление нарезанных арбузов из магазинов или рынков может быть серьезным риском для здоровья.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram врача.
Арбузы могут содержать опасные бактерии
Как объясняет врач, арбуз и дыня растут на земле, а потому их кожура часто загрязнена пылью, грязью и болезнетворными микроорганизмами - в частности листерией и сальмонеллой. В случае недостаточной гигиены во время нарезки бактерии легко проникают внутрь мякоти.
"Чаще всего арбузы просто вытирают тряпкой, а не моют. В результате все бактерии попадают в мякоть, которую мы едим", - подчеркнула Кочет.
Опасность хранения в тепле
Дополнительную угрозу создает неправильное хранение нарезанного арбуза, особенно при комнатной температуре. В условиях летней жары микробы активно размножаются, а даже холодильник не спасает, если санитарные условия были нарушены с самого начала.
Особенно насторожить должен конденсат под пищевой пленкой на ломтях - это признак, что продукт уже начал портиться.
Чем это грозит?
Употребление зараженных арбузов может вызвать острые кишечные инфекции, отравление, диарею, рвоту и даже потребность в медицинском вмешательстве. В сложных случаях возможны осложнения, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто имеет слабый иммунитет.
Как уберечься от проблем
Врач советует придерживаться простых правил:
- выбирать только целые плоды без трещин и повреждений;
- тщательно мыть кожуру перед нарезанием;
- использовать чистые ножи и руки;
- хранить нарезанный арбуз в холодильнике не более трех суток.
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