Любимые арбузы могут стать опасностью: врач объяснила, какие категорически нельзя покупать

Украинский дерматолог Кристина Кочет предостерегает, что употребление нарезанных арбузов из магазинов или рынков может быть серьезным риском для здоровья.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram врача.

Арбузы могут содержать опасные бактерии

Как объясняет врач, арбуз и дыня растут на земле, а потому их кожура часто загрязнена пылью, грязью и болезнетворными микроорганизмами - в частности листерией и сальмонеллой. В случае недостаточной гигиены во время нарезки бактерии легко проникают внутрь мякоти.

"Чаще всего арбузы просто вытирают тряпкой, а не моют. В результате все бактерии попадают в мякоть, которую мы едим", - подчеркнула Кочет.

Опасность хранения в тепле

Дополнительную угрозу создает неправильное хранение нарезанного арбуза, особенно при комнатной температуре. В условиях летней жары микробы активно размножаются, а даже холодильник не спасает, если санитарные условия были нарушены с самого начала.

Особенно насторожить должен конденсат под пищевой пленкой на ломтях - это признак, что продукт уже начал портиться.

Чем это грозит?

Употребление зараженных арбузов может вызвать острые кишечные инфекции, отравление, диарею, рвоту и даже потребность в медицинском вмешательстве. В сложных случаях возможны осложнения, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто имеет слабый иммунитет.

Как уберечься от проблем

Врач советует придерживаться простых правил: