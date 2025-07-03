Арбуз ежедневно летом - польза или вред для здоровья?

В разгар летней жары арбуз становится любимым лакомством миллионов - сочный, сладкий и такой освежающий. Но что будет, если есть арбуз каждый день? Действительно ли это полезно для здоровья?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well .

Что будет, если часто есть арбуз

Помогает оставаться более увлажненным

Диетолог Мэгги Михальчик рассказал, что арбуз содержит много воды, что делает его отличным для гидратации и электролитного баланса, поскольку он содержит калий и магний.

В частности, арбуз на 92% состоит из воды, поэтому его можно добавить в ежедневный рацион.

Обеспечивает антиоксидантами

Антиоксидант ликопен способствует ярко-красному цвету арбуза и помогает организму бороться с повреждениями, вызванными свободными радикалами, и способствует профилактике заболеваний.

Сочетание ликопена и витамина С помогает бороться со свободными радикалами в организме и может снизить риск развития хронических заболеваний, таких как рак, болезни сердца и нейродегенеративные заболевания.

Поддерживает иммунную систему

Арбуз - это также хороший источник витаминов А и С, которые важны для иммунитета и здоровья кожи.

Витамин С - мощный антиоксидант, который может предотвращать и даже помогать лечить респираторные и системные инфекции.

Исследования показали, что потребление этих витаминов, а также антиоксидантов, таких как ликопин и бета-каротин, содержащихся в арбузе, может помочь улучшить общее состояние иммунитета.

Улучшает здоровье сердца

Ликопен в арбузе может помочь снизить уровень холестерина и сахара в крови, что важно для сердечно-сосудистого здоровья.

Арбуз естественным образом не содержит жира, холестерина и натрия. Хотя он имеет высокое содержание природного сахара, но содержание клетчатки способствует низкой гликемической нагрузке, поэтому влияние на уровень сахара невелико.

Пищевая ценность

Арбуз является отличным источником витамина С и А, а также может быть полезным для гидратации организма благодаря содержанию калия и магния.

Один стакан нарезанного кубиками арбуза содержит:

калорий - 46

углеводов - 12 г

пищевых волокон - 1 г

общее содержание сахара - 9 г

белок - 1 г

содержание жира - 0 г

натрий - 2 мг

витамин С - 12 мг (20% от суточной нормы)

калий - 170 мг (4% от суточной нормы)

магний - 15 мг (4% от суточной нормы)

Безопасен ли арбуз для всех?

Арбузы, как правило, безопасны для употребления всем, но есть некоторые нюансы. Хотя арбуз является питательным фруктом, его чрезмерное употребление может вызвать резкое повышение уровня сахара в крови, что может негативно повлиять на людей, страдающих диабетом или инсулинорезистентностью.