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Три главных признака на арбузе, что его категорически не надо покупать

Пятница 11 июля 2025 12:34
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Три главных признака на арбузе, что его категорически не надо покупать Фото: Какие три вида арбузов не стоит покупать (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине стартовал сезон арбузов, но не каждый плод можно покупать. Иногда, в погоне за ранним урожаем или большим размером, недобросовестные продавцы или фермеры могут использовать вещества, которые делают ягоду опасной для потребления.

Какие именно три вида арбузов не стоит покупать, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Семейный сад в Facebook.

Какие арбузы лучше не покупать?

Первый признак, что арбуз покупать не надо - это, если его форма удлиненная. Такой плод чаще всего будет водянистым.

Второй признак, что ягоду надо оставить на прилавке есть, что плод очень блестящий и яркий. Это означает, что он недозрелый.

И третий признак, который должен вас очень насторожить - это большое белое пятно на плоде.

Три главных признака на арбузе, что его категорически не надо покупать

Какой арбуз можно и нельзя покупать (facebook.com/s.sad.ua)

Как уберечь себя и не купить плохой арбуз

Не покупайте арбузы возле дорог

Всегда выбирайте точки продаж, которые находятся подальше от оживленных трасс, где на плоды оседают выхлопные газы и тяжелые металлы.

Требуйте сертификаты качества

В крупных магазинах и на официальных рынках продавец обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Не стесняйтесь их требовать.

Не покупайте разрезанные арбузы

Это идеальная среда для размножения бактерий, особенно в жару. Покупайте целый арбуз и разрезайте его непосредственно перед употреблением.

Тест на нитраты (по желанию)

Существуют специальные бытовые нитратомеры, которые позволяют проверить содержание нитратов в продуктах.

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