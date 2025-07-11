Три главных признака на арбузе, что его категорически не надо покупать
В Украине стартовал сезон арбузов, но не каждый плод можно покупать. Иногда, в погоне за ранним урожаем или большим размером, недобросовестные продавцы или фермеры могут использовать вещества, которые делают ягоду опасной для потребления.
Какие именно три вида арбузов не стоит покупать, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Семейный сад в Facebook.
Какие арбузы лучше не покупать?
Первый признак, что арбуз покупать не надо - это, если его форма удлиненная. Такой плод чаще всего будет водянистым.
Второй признак, что ягоду надо оставить на прилавке есть, что плод очень блестящий и яркий. Это означает, что он недозрелый.
И третий признак, который должен вас очень насторожить - это большое белое пятно на плоде.
Какой арбуз можно и нельзя покупать (facebook.com/s.sad.ua)
Как уберечь себя и не купить плохой арбуз
Не покупайте арбузы возле дорог
Всегда выбирайте точки продаж, которые находятся подальше от оживленных трасс, где на плоды оседают выхлопные газы и тяжелые металлы.
Требуйте сертификаты качества
В крупных магазинах и на официальных рынках продавец обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Не стесняйтесь их требовать.
Не покупайте разрезанные арбузы
Это идеальная среда для размножения бактерий, особенно в жару. Покупайте целый арбуз и разрезайте его непосредственно перед употреблением.
Тест на нитраты (по желанию)
Существуют специальные бытовые нитратомеры, которые позволяют проверить содержание нитратов в продуктах.
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