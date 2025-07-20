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Улюблені кавуни можуть стати небезпекою: лікар пояснила, які категорично не можна купувати

Неділя 20 липня 2025 07:22
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Улюблені кавуни можуть стати небезпекою: лікар пояснила, які категорично не можна купувати Фото: Чому деякі кавуни не можна купувати (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Українська дерматолог Христина Кочет застерігає, що вживання нарізаних кавунів із магазинів або ринків може бути серйозним ризиком для здоров’я.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram лікарки.

Кавуни можуть містити небезпечні бактерії

Як пояснює лікарка, кавун і диня ростуть на землі, а тому їхня шкірка часто забруднена пилом, брудом і хвороботворними мікроорганізмами - зокрема лістерією та сальмонелою. У разі недостатньої гігієни під час нарізання бактерії легко проникають всередину м’якоті.

"Найчастіше кавуни просто витирають ганчіркою, а не миють. У результаті всі бактерії потрапляють у м’якоть, яку ми їмо", - підкреслила Кочет.

Небезпека зберігання в теплі

Додаткову загрозу створює неправильне зберігання нарізаного кавуна, особливо за кімнатної температури. В умовах літньої спеки мікроби активно розмножуються, а навіть холодильник не рятує, якщо санітарні умови були порушені з самого початку.

Особливо насторожити має конденсат під харчовою плівкою на скибках — це ознака, що продукт уже почав псуватися.

Чим це загрожує?

Вживання заражених кавунів може спричинити гострі кишкові інфекції, отруєння, діарею, блювання й навіть потребу в медичному втручанні. У складних випадках можливі ускладнення, особливо у дітей, людей похилого віку та тих, хто має слабкий імунітет.

Як вберегтись від проблем

Лікарка радить дотримуватися простих правил:

  • обирати тільки цілі плоди без тріщин і пошкоджень;
  • ретельно мити шкірку перед нарізанням;
  • використовувати чисті ножі та руки;
  • зберігати нарізаний кавун у холодильнику не більше трьох діб.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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