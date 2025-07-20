Улюблені кавуни можуть стати небезпекою: лікар пояснила, які категорично не можна купувати
Українська дерматолог Христина Кочет застерігає, що вживання нарізаних кавунів із магазинів або ринків може бути серйозним ризиком для здоров’я.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram лікарки.
Кавуни можуть містити небезпечні бактерії
Як пояснює лікарка, кавун і диня ростуть на землі, а тому їхня шкірка часто забруднена пилом, брудом і хвороботворними мікроорганізмами - зокрема лістерією та сальмонелою. У разі недостатньої гігієни під час нарізання бактерії легко проникають всередину м’якоті.
"Найчастіше кавуни просто витирають ганчіркою, а не миють. У результаті всі бактерії потрапляють у м’якоть, яку ми їмо", - підкреслила Кочет.
Небезпека зберігання в теплі
Додаткову загрозу створює неправильне зберігання нарізаного кавуна, особливо за кімнатної температури. В умовах літньої спеки мікроби активно розмножуються, а навіть холодильник не рятує, якщо санітарні умови були порушені з самого початку.
Особливо насторожити має конденсат під харчовою плівкою на скибках — це ознака, що продукт уже почав псуватися.
Чим це загрожує?
Вживання заражених кавунів може спричинити гострі кишкові інфекції, отруєння, діарею, блювання й навіть потребу в медичному втручанні. У складних випадках можливі ускладнення, особливо у дітей, людей похилого віку та тих, хто має слабкий імунітет.
Як вберегтись від проблем
Лікарка радить дотримуватися простих правил:
- обирати тільки цілі плоди без тріщин і пошкоджень;
- ретельно мити шкірку перед нарізанням;
- використовувати чисті ножі та руки;
- зберігати нарізаний кавун у холодильнику не більше трьох діб.
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