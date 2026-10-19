Ультиматум без гарантий. Как Трамп выкручивает руки Зеленскому, а Путин готовит самую тяжелую зиму

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Предвыборное давление США: В преддверии ноябрьских выборов в Конгресс Трамп изменил курс на ублажение Москвы и начал публично и скрытно давить на Киев.

В преддверии ноябрьских выборов в Конгресс Трамп изменил курс на ублажение Москвы и начал публично и скрытно давить на Киев. Рычаги влияния: США временно ограничивали передачу разведданных о пусках баллистики и ввели скоростной лимит на Starlink (~160 км/ч), что затрудняет работу украинских дронов-перехватчиков.

США временно ограничивали передачу разведданных о пусках баллистики и ввели скоростной лимит на Starlink (~160 км/ч), что затрудняет работу украинских дронов-перехватчиков. Зимняя ставка Путина: Поскольку РФ не имеет значительных успехов на фронте и терпит высокие потери, Кремль делает главную ставку на уничтожение гражданской инфраструктуры и энергетики Украины во время отопительного сезона.

Поскольку РФ не имеет значительных успехов на фронте и терпит высокие потери, Кремль делает главную ставку на уничтожение гражданской инфраструктуры и энергетики Украины во время отопительного сезона. Отсутствие перспектив мира: Ни одна из сторон пока не видит реальных условий для секторального или устойчивого перемирия, по меньшей мере, до весны 2027 года, а ключевая цель Путина – контроль над всей Украиной – остается неизменной.

День 9 октября не предвещал Украине ничего угрожающего. В Майами должны были пройти очередные переговоры украинской делегации с американской, а команду из Киева еще и усилили европейцы.

Ожидания от встречи были откровенно скромны: как говорили РБК-Украина причастные к переговорному процессу, Россия отказывалась заключать даже ограниченные перемирия, не говоря уже о перспективах выхода на какой-то стабильный мир.

"Россияне некоторое время назад начали увязывать даже энергетическое перемирие со снятием с себя санкций", – говорил в начале месяца один из осведомленных собеседников РБК-Украина в украинской власти. В то же время, как выглядело, американская сторона была более склонна к противоположному подходу.

В середине сентября Конгресс наконец-то принял многострадальный санкционный законопроект Грэма-Блюменталя. В середине октября он должен вступить в силу, хотя бы частично – по крайней мере, такие ожидания существовали в Украине.

Трамп переворачивает стол

Трамп шокировал почти всех причастных к процессу, в своем стиле "перевернув стол" и взяв прямо противоположный курс – максимально задобрять Москву и атаковать Киев.

Наиболее резонансным стало, конечно, "дизельное соглашение" с Кремлем, благодаря которому Москва неожиданно получила из-за океана поддержку для своей проблемной экономики (хотя стратегически на ее состояние гипотетические доходы от продажи дизеля в США не так уж повлияют).

Дональд Трамп снова принялся дружить с Путиным, как в прошлом году на Аляске (фото: Getty Images)

Как скоро, шаг за шагом, выяснили западные СМИ, "дизельное соглашение" стало лишь верхушкой нового подхода США к ведению дел с Россией.

"Американцы свято верят, что услащением России они смогут посадить ее за стол переговоров, и она согласится на перемирие или мир. Плюс Дмитриев их активно соблазняет всяческими историями, как о богатствах Арктики, которые они совместно могут осваивать", – говорит РБК-Украина информированный собеседник в украинской власти.

Действительно, среди предложений, которые, по данным западных медиа, американцы готовы сделать россиянам – даже возобновление продажи российского газа в Европу, некое "рамочное соглашение безопасности", которое европейцы вроде как должны заключить с РФ, вполне прагматичный интерес американских переговорщиков к замороженным зарубежным активам российского "Лукойла" и тому подобное.

Зачем это все Трампу (кроме вероятных финансовых интересов его окружения)? Ответ очевиден – приближающиеся выборы в Конгресс США, запланированные на 3 ноября.

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И сколько бы Трамп ни рассказывал о том, как хорошо обстоят дела в США при его руководстве, что война с Ираном "почти выиграна", а все социологи – продались демократам, шансы Республиканской партии удержать за собой обе палаты Конгресса это никак не повышает.

Согласно самым свежим цифрам, вероятность, что партия Трампа сохранит большинство в Палате представителей, составляет 11,5%, а в Сенате – 27,6%, по данным проекта Race to the White House.

Резкий разворот Трампа в сторону России вполне логично сопровождался и его вербальными атаками на Украину и лично на Владимира Зеленского. В ход пошел почти весь привычный арсенал оскорблений и аргументов: о "нежелании Зеленского заключать соглашение", о необходимости украинцам "выбрать нового президента", о невероятных суммах, которые хитрый Зеленский смог выманить у Джо Байдена, о том, что во всем на самом деле виноват еще Барак Обама и т.д.

Не обошлось и без новинки – оказалось, что Украина еще и активно торговала на открытом рынке американскими крылатыми ракетами Tomahawk (которые на самом деле от США она никогда не получала). Подкреплял свои слова Трамп, например, ссылками на интервью экс-пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.

Ситуация начала очень напоминать события начала прошлой весны, после печально известного скандала в Овальном кабинете – при той разнице, что в этот раз трудно было бы упрекнуть Зеленского или украинскую команду в том, что они не так оделись или как-то ошибочно себя вели.

"Следует воздержаться от преждевременных или эмоциональных оценок. Сдержанная и мудрая позиция Украины, главы государства, нашей дипломатии вернула эти отношения в правильное дипломатическое русло после событий, которые вы упомянули. Убежден, что так будет и сейчас", – ответил на вопрос о параллели между нынешними и теми событиями глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.

После последних действий и заявлений Трампа много раз вспоминали прошлогодний скандал в Овальном кабинете (фото: Getty Images)

Очевидная проблема в том, что сами по себе словесные выпады со стороны Трампа вполне можно было бы претерпеть. Однако у США есть и вполне конкретные, более болезненные инструменты влияния на Киев, которые американская сторона и продемонстрировала за последнюю неделю.

Разведданные и Starlink: что происходит на фоне давления США

Сразу после новостей о "дизельном соглашении" Вашингтона и Москвы и очередных призывах Трампа к прекращению украинских ударов по российским НПЗ источник во власти заверил РБК-Украина: если энергетического перемирия не будет, то удары будут продолжаться.

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Но уже 11 октября Трамп, второй раз за последнее время, объявил о якобы достигнутом между Украиной и Россией энергоперемирии.

Для Киева это заявление стало сюрпризом: украинская сторона не подтверждала существование договоренности, однако согласилась воздерживаться от ударов по российским НПЗ при условии, если это перемирие со своей стороны будет соблюдать и Москва.

В течение нескольких следующих дней Украина действительно не атаковала российскую нефтепереработку, в то время как Кремль все равно продолжал интенсивные удары по украинским энергообъектам. Украина в это время сконцентрировала дальнобойные удары на российской цифровой инфраструктуре – были атакованы дата-центры "Яндекса" в разных регионах РФ.

Один из собеседников РБК-Украина пояснил, что значительная часть российской цифровой инфраструктуры более централизована и локализована, чем украинская. Поэтому поражение крупных дата-центров может одновременно создавать проблемы для многих сервисов и причинять серьезные неудобства.

В конце концов, 15 октября Киев возобновил атаки на российскую нефтепереработку.

Однако с проблемами в получении американских разведданных о пусках российской баллистики и ограничениями работы Starlink Украина столкнулась еще до этого. С 12 октября по меньшей мере во время двух атак баллистики по Киеву необходимого американского предупреждения Украина не получила.

Американская сторона, как писали западные медиа, объясняла такие перебои "плохими погодными условиями", однако украинские собеседники подвергают сомнению эту версию. Сам Трамп отрицал прекращение разведывательной поддержки. 16 октября Зеленский уточнил, что Украина получает разведданные от десятков государств, однако информацию непосредственно о пусках баллистических ракет – именно от США.

Подобная ситуация уже возникала весной 2025 года, как раз после скандала в Овальном кабинете. Тогда администрация Трампа на несколько дней приостановила передачу большого числа разведданных Украине, используя это как элемент давления в переговорах. Ограничения коснулись, в частности, информации для украинских ударов по российским военным целям.

После встречи украинской и американской делегаций в Джидде 11 марта Вашингтон возобновил как разведобмен, так и военную помощь.

Впрочем, нынешние перебои собеседники РБК-Украина не считают столь критическими. Начиная с 14 октября, Украина уже стабильно получала информацию о пусках, отметил один из собеседников издания.

К тому же, как объясняют источники, Украина получает разведданные не только от США, но и Великобритании, Германии, Франции и т.д.

"Итак, если перебои с американской информацией или "плохие погодные условия" станут системными, подстраховывать нас смогут другие партнеры. Возможно, спектр их возможностей уже, но катастрофы не произойдет", – считает один из источников издания.

Другой собеседник объясняет, что часть баллистических ракет украинские радиолокационные станции могут обнаруживать самостоятельно после их вхождения в зону радиолокационного контроля. Однако информация от США непосредственно о моменте запуска дает дополнительную фору в несколько минут.

"Для баллистики, которая с северного направления может долетать до Киева в считанные минуты, это существенно. Но сильно ли спасают нас эти минуты, если нам нечем ее сбивать? Разве что это дает нашим людям больше времени на то, чтобы добраться до укрытий или безопасных мест", – уточняет один из собеседников.

В конце концов, как после обеда 18 октября сообщил сам Зеленский, после перерыва обмен разведданными из США все же возобновился.

Значительно ощутимее для военных, по словам собеседников РБК-Украина, стали ограничения Starshield – военного пакета спутниковой связи на базе Starlink. В ночь на 14 октября украинские подразделения без предупреждения столкнулись с ограничениями работы терминалов на подвижных платформах. Формальный предел составлял около 160 км/ч, однако в разных подразделениях, по данным издания, связь начинала исчезать уже на скорости примерно 60–80 км/ч.

Украинский военный со Старлинком в Черниговской области (фото: Getty Images)

По словам одного из собеседников РБК-Украина, украинская сторона пыталась выяснить причину ограничений. В SpaceX ситуацию поначалу объясняли техническим сбоем, хотя источники издания относятся к этой версии скептически.

Публичные объяснения тоже противоречили друг другу. Илон Маск заявлял, что параметры работы Starshield контролируют власти США. А 15 октября Reuters со ссылкой на американских и западных чиновников сообщило, что указание ограничить работу сервиса поступило из Белого дома в Пентагон. Сам Трамп, в свою очередь, возразил, что его администрация или Маск намеренно ограничивали работу системы.

По еще одной версии от The Telegraph именно Маск посоветовал Трампу замедлить украинцам военные "старлинки", а президент США с этим согласился. Впрочем, ответственность брать на себя не желает никто из них.

Вечером 14 октября ситуация частично улучшилась: связь начала восстанавливаться до 160 км/ч, но скоростной лимит остался. По состоянию на 17 октября Зеленский подтвердил, что по достижении скорости 161 км/ч Starlink в Украине отключается. При этом, по словам президента, проверка аналогичных терминалов в странах ЕС показала, что они могут работать и на более высоких скоростях.

Собеседники издания в Силах обороны тоже указывают на то, что нынешний максимум скорости примерно в 160 км/ч сохраняется, при этом в некоторых случаях связь "отваливается" и на меньших скоростях.

Ограничения Starlink, прежде всего, бьют по двум направлениям, говорят источники РБК-Украина. Первый – дроны-перехватчики, которые Украина пытается масштабировать для борьбы с реактивными "Геранями-4" и "Геранями-5". Именно такие российские БПЛА с конца августа стали одним из главных инструментов почти круглосуточных атак на Киев и область.

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Второе направление – так называемые middle-strike миссии, то есть удары беспилотниками на среднюю глубину. Однако ограничения затрагивают далеко не все такие системы все равно, объясняет один из собеседников РБК-Украина. Для одних беспилотников нынешний скоростной лимит не критический, тогда как работу других он существенно усложняет.

"Проведение части миссий становится сложнее, а некоторые украинские дроны – более уязвимыми целями. Однако мы ко всему адаптируемся", – говорит один из источников.

Собеседники издания также сообщают, что сейчас продолжаются переговоры по возобновлению полноценной работы Starshield, и настроены по их результату оптимистично.

Выкрутка рук

События последних недель, связанные с ограничением США разведывательных данных и скорости Starlink, собеседник РБК-Украина во власти называет ничем иным, как выкручиванием рук.

"Американцы говорят – выходите из Донбасса, не предлагая ничего вместо этого. Они не понимают, что дальше россияне скажут "отдать" Херсон и Запорожье. Для Трампа это просто сделка, безразлично, что за наш счет", – рассуждает собеседник.

Пока ситуация на фронте не вызывает у него беспокойства, гораздо больше беспокоит тыл и постоянные обстрелы, особенно столицы. "Мы видим, что цели ударов постоянно меняются. После складов и дата-центров враг перекинулся на энергетику. Дальше могут быть другие промышленные объекты с сохранением ударов по мостам, энергетике и воде", – допускает собеседник.

Говоря о планах власти на зиму, он отмечает, что риски сейчас еще выше, чем в прошлом году – потому что ситуация с антибалистикой существенно хуже.

Следовательно, в текущей ситуации Трамп попытается решать свои внутриполитические проблемы внешними методами, к тому же за счет более слабой стороны – Украины.

Часть источников ожидает, что после 3 ноября дня голосования этот может несколько уменьшиться, поскольку для Белого дома исчезнет фактор предвыборного дедлайна. В то же время, собеседники РБК-Украина скептически оценивают возможность выйти к выборам – и даже до весны – на устойчивое, пусть даже секторальное перемирие между Украиной и Россией.

"Как минимум все будет продолжаться до промежуточных выборов. Но если Трамп сильно проиграет, ему же нужно будет что-то показывать своим избирателям, чтобы Республиканская партия вообще не посыпалась", – размышляет другой собеседник РБК-Украина в украинской власти.

Как и все остальные, он не видит никаких реальных перспектив завершения огня. В том числе и потому, что Путин не смог достичь своей ключевой цели – захвата всего Донбасса.

"При нынешних условиях на Донбасс у него и несколько месяцев может уйти, и целый год, и больше. Если у него удастся, то он будет дальше смотреть, насколько мы ослаблены, если сильно – то он попытается пойти дальше", – рассуждает собеседник.

Впрочем, пока несмотря на высокий темп боевых действий и постоянные атаки, России сейчас не удается достичь на фронте результатов, которые могли бы заставить Украину согласиться на политические требования Кремля.

Фокус на тыл

По подсчетам Института изучения войны, в сентябре российские войска в лучшем случае не получили чистый территориальный прирост, а с учетом украинских контратак могли даже потерять больше территории, чем захватили.

При этом оценка украинского Генштаба указывает, что российские потери за сентябрь составили около 46 тысяч военных. При этом решение о новой масштабной мобилизации в Кремле, по информации источников РБК-Украина, пока не принято, хотя организационно Россия к такому сценарию подготовилась.

Омский НПЗ после октябрьской дип-забастовки (фото: t.me/exilenova_plus)

"Они же рассказывают о фантастических успехах: мол, и к Запорожью подошли, и Доброполье взяли, и Константиновку, и Купянск отбили (заявления о захвате названных городов не соответствуют действительности, - ред.). Как на фоне таких успешных успехов проводить новую волну мобилизации? Похоже, они опасаются внутренней дестабилизации и повторения социальных последствий мобилизации 2022 года. Вероятно, они еще не придумали повода или угрозы, как эту мобилизацию выставить как оправданную", – рассуждает один из информированных источников издания.

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В то же время, от своих максималистских военных планов Москва не отказывается. Однако разрыв между российскими планами, официальными заявлениями о захвате новых территорий и реальной ситуацией на фронте в последнее время только усугубляется.

По информации источников РБК-Украина, российское командование в ближайшие месяцы продолжает закладывать в планирование продвижения не только на востоке, но и на юге, в частности в направлении Запорожья. Собеседники издания не считают достижение этих целей в определенные противником сроки реалистичным.

Именно из-за отсутствия желаемых результатов на фронте Москва делает все большую ставку на удары по украинскому тылу.

Начиная с конца августа Россия существенно расширила список целей для воздушных атак. Под ударами оказывались склады и логистические центры, предприятия разных отраслей, объекты железнодорожной инфраструктуры и АЗС. С конца сентября – начала октября одним из главных направлений этой кампании стала энергетика и мост столицы.

Удары по железной дороге усложняют перевозку, по складам – снабжение товаров, по предприятиям – работу экономики. Атаки на энергетику бьют сразу по нескольким системам жизнеобеспечения: электроснабжению, отоплению и водоснабжению. В результате все эти удары усиливают давление на гражданское население.

Ситуацию усугубляет и то, что украинская энергосистема входит в новый отопительный сезон, так и не возобновившись полностью после предыдущих российских кампаний. Часть оборудования удалось отремонтировать или заменить, однако не все поврежденные мощности вернулись к работе.

Россия пытается поражать не только сами электростанции, но и инфраструктуру передачи электроэнергии. В частности, удары по энергоузлам вокруг Киева должны усложнить передачу электроэнергии в столицу даже при условии, что часть генерирующих мощностей продолжает работать. То есть проблема заключается не только в недостатке производимой электроэнергии, но и в возможности доставить ее потребителям.

По прогнозам части собеседников РБК-Украина, зима 2026-2027 может стать самой сложной за все время полномасштабной войны. По их мнению, Кремль рассчитывает, что удары по энергетике создадут для Украины значительно большее давление, чем российская армия способна сейчас обеспечить продвижением на фронте.

Именно этим источники объясняют нежелание Москвы соглашаться на реальное энергетическое перемирие – если удары по украинскому тылу остаются главным оружием врага.

Часть собеседников считает, что Украине сейчас главное выстоять в течение зимы. Если российская кампания против энергетики не даст Кремлю желаемый результат, весной может открыться новое окно возможностей для переговоров. Ведь по завершении отопительного сезона один из главных инструментов российского давления временно потеряет часть своей эффективности и Москва будет вынуждена еще раз оценить цену продолжения войны.

Другая часть собеседников не ожидает принципиальных перемен даже весной. По их мнению, Россия способна наносить серьезные разрушения украинскому тылу, но не может добиться решающего результата на фронте. Поэтому у Кремля пока нет возможности силой реализовать собственные территориальные требования, но он и не демонстрирует готовности их пересмотреть.

Тупик

По информации РБК-Украина, несмотря на длившийся всю прошлую неделю обмен резкими комментариями между Киевом и Вашингтоном, параллельно шла неофициальная дипломатическая работа с американцами. В частности, украинская сторона предлагала организацию новой встречи где-то на европейских территориях, где как раз с визитом находился Зеленский.

"Если удастся с Виткоффом и Кушнером встретиться, то, может, попытались бы протиснуть тему дрон-дела из США, как-то дискуссию в ту сторону повернуть", – рассказывал на неделе один из осведомленных собеседников издания.

В конце концов контакт все же состоялся, но в телефонном режиме. "Украина и дальше готова работать конструктивно, честно и на реальный результат. Спасибо всем в Америке, кто поддерживает именно такой подход и Украину", – сообщил Зеленский по итогам разговора.

Но, вероятно, говорить о серьезном потеплении между США и Украиной еще очень рано.

"Идет поиск формул, которые действительно обеспечили бы Украине гарантии безопасности после войны. Сейчас ни одна страна не готова их предоставить. Посредниками все готовы быть, но не гарантами", – констатирует в разговоре с РБК-Украина один из украинских топ-чиновников.

По его словам, возможной гарантией могло бы стать вступление Украины в ЕС с доступом к финансированию на восстановление. Но, как свидетельствует относительно свежий опыт этого года, о вступлении в ЕС невозможно "договориться" за закрытыми дверями, игнорируя точку зрения самих его стран-членов.

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И многие европейские дипломаты, с которыми общается Украина, постоянно подчеркивают: помощь Украине в войне – это одна вещь, но вступление в Евросоюз – совсем другое. И смешивать их не следует.

По оценке части собеседников РБК-Украина, даже если Украина успешно пройдет эту зиму, к весне может так и не появиться новых факторов, позволяющих Киеву и Москве выйти из нынешнего тупика.

"Свежие идеи", о которых иногда объявляют участники переговоров, это нередко просто возвращение к уже пройденному материалу – например, о создании на Донбассе демилитаризованной или свободной экономической зоны.

Или же эти "свежие идеи" априори неприемлемы для одной или нескольких сторон – как предложение американцев возобновить продажу российского газа в Европу.

Беседа Владимира Зеленского с Виткоффом и Кушнером 18 октября (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

"Пока трудно представить, что возможно любое соглашение, где мы что-то отдадим или признаем потерю территорий. Это запустит цепь событий, которые приведут к еще большим потерям. Но и плана, как завершить войну, нет ни у нас, ни у партнеров. Россияне же этого пока вообще не хотят. Их цель неизменна – нейтральный статус Украины и признание Западом того, что мы в зоне влияния РФ. Это единственная реальная цель Путина", – констатирует осведомленный собеседник издания.

Вопрос-ответ

– Почему США усилили давление на Украину?

Главная причина – приближение выборов в Конгресс США 3 ноября. Из-за высокого риска потерять большинство в Сенате и Палате представителей Трамп пытается решить внутриполитические проблемы внешними методами и показать быстрый результат за счет Украины.

– Как именно США давят на Киев в военной сфере?

Американская сторона временно ограничивала передачу разведданных о пусках баллистических ракет, а также ввела скоростной лимит (около 160 км/ч) для военных терминалов Starshield. Это усложнило работу украинских дронов-перехватчиков против реактивных российских БПЛА.

– На что делает ставку Россия из-за отсутствия успехов на фронте?

Поскольку РФ не может силой захватить Донбасс и опасается социальных последствий новой волны мобилизации, Кремль сместил фокус на разрушение украинского тыла. Основной расчет Москвы – массированные удары по энергетике, водоснабжению и логистике во время зимнего отопительного сезона.

– Есть ли перспективы заключения перемирия в ближайшее время?

Собеседники издания оценивают выход на постоянное перемирие до выборов в США или даже до весны как маловероятный. Пока не существует приемлемых для сторон формул, партнеры не готовы предоставлять реальные гарантии безопасности, а ключевая цель Путина — подчинение Украины — остается неизменной.