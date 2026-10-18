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"Фантазирует Путину": Зеленский высмеял ложь Герасимова о ситуации на фронте

18:01 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
"Фантазирует Путину": Зеленский высмеял ложь Герасимова о ситуации на фронте Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Силы обороны Украины полностью контролируют Доброполье, Константиновку, Алексеево-Дружковку, Орехов, Новопавловку, Новоандреевку и Великомихайловку.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Глава государства фактически ответил на выдумки начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, которые тот озвучивал в докладе российскому диктатору Владимиру Путину.

18 октября Зеленский заслушал новый доклад главкома Вооруженных Сил Украины Михаила Драпатого и раскрыл реальное положение дел на фронте.

"Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка - все под контролем Украины. И защищаем районы вблизи Краматорска. Мы уничтожаем россиян в 20 километрах от Запорожья, а не в пяти, как кто-то там, в России, фантазирует Путину", - заявил Зеленский.

Что касается непосредственно ситуации в Доброполье, то там Силы обороны не только успешно отражают штурмы врага, но также препятствуют российским инфильтрациям.

По словам главы государства, в целом ситуация непростая, однако защитники держатся.

Зеленский также отметил, что украинские позиции крепко стоят и на других направлениях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

"Мы фиксируем результаты операций ДШВ и Третьего армейского корпуса - нашей активной обороны. Тенденция в этом году сохраняется: наши воины освободили больше территории с начала осени, чем россиянам удалось захватить. Так же было и в другие времана года", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 18 октября Генштаб ВСУ опроверг выдумки Герасимова о продвижении россиян в Донецкой области и на Запорожье.

Кроме того, российские блогеры публично раскритиковала главу Генштаба ВС РФ после его лжи Путину.

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