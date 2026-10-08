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Переговоры в США: кто едет от Украины и о чем будут договариваться

16:20 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Милан Лелич aimg Мария Кучерявец
Переговоры в США: кто едет от Украины и о чем будут договариваться Фото: Сергей Кислица и Рустем Умеров (Getty Images)
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Украинская делегация проведет встречи в США, где обсудит активизацию дипломатии и возможность подготовки трехсторонних переговоров с Россией. Стал известен состав переговорной команды.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По информации собеседника, в состав делегации войдут глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

По словам собеседника, встречи начнутся завтра.

"Будут говорить о том, как можно активизировать дипломатию, подготовить трехстороннюю встречную уровни команд - где-то во второй половине октября американцы могут договориться с россиянами. И вообще проговорить то, что может быть реализовано с точки зрения завершения войны", - сказал он.

Новые переговоры Украины и США

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что украинская делегация посетит США для переговоров в пятницу и субботу.

Во время визита в Прилуки Черниговской области глава государства заявил, что Украина не может одновременно говорить о дипломатическом тупике и вести переговоры с Россией по поводу будущих экономических проектов.

"Нельзя, с одной стороны, вести переговоры с россиянами о будущих экономических проектах, а с другой - говорить, что мы оказались в каком-то... дипломатическом тупике", - заявил президент.

Он также призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию.

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