Ультиматум чи "гарантії безпеки". Що Путін хоче від НАТО і до чого тут Україна

Вимоги "гарантій безпеки"

Під час онлайн-переговорів президентів Росії та Сполучених Штатів на початку грудня Володимир Путін заявив, що має намір добиватися гарантій невступу України до НАТО.

Через кілька тижнів МЗС РФ оприлюднило проекти договорів із США та НАТО із переліком вимог. Деякі з них стосуються України:

пропозиція Альянсу взяти на себе зобов'язання унеможливити подальше розширення , у тому числі відмовитися від вступу України;

, у тому числі відмовитися від вступу України; НАТО слід відмовитись від будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії.

Також НАТО пропонується взяти зобов'язання не розгортати ракети, заборонити проліт бомбардувальників та прохід кораблів у районах, звідки вони можуть вражати територію Росії.

Сторони повинні закріпити домовленість мирно вирішувати всі суперечки та утримуватися від застосування сили, а також офіційно підтвердити, що не розглядають одна одну як противники.

Щодо відносин Росії та США:

Москва пропонує Вашингтону не використовувати інші країни для підготовки нападу одна на одну;

не проводити військових навчань із відпрацюванням сценаріїв застосування ядерної зброї;

не розгортати ядерну зброю за кордоном та повернути вже розгорнуту.

Коли відбудуться переговори РФ та США

Перший раунд переговорів щодо "гарантій безпеки" між Росією та США очікується на початку наступного року. Підготовку зустрічі в січні 2022 підтвердив і держсекретар США Ентоні Блінкен, і глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Як заявив Лавров, у рамках переговорів планується робота за трьома треками. У першому раунді намічено двосторонню зустріч російської та американської сторін. Також у січні планується обговорення проекту угоди щодо "гарантій безпеки" між Росією та країнами НАТО.

При цьому США та ЄС назвали умовою проведення переговорів участь у них представників Євросоюзу.

Ультиматум з боку Росії

У разі розширення інфраструктури НАТО та появи військових сил Альянсу в Україні час підльоту російських ракет скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукової зброї – до 5 хвилин. Таку заяву зробив Володимир Путін під час виступу у Міноборони РФ.

Також президент РФ на своїй щорічній прес-конференції назвав умову ненападу на Україну. За його словами, це питання залежатиме лише від забезпечення безпеки Росії на даний момент і в перспективі на майбутнє, а не від перебігу переговорів.

Путін заявив, що Захід має надати гарантії безпеки Росії "негайно й зараз, а не вимагати їх від нас".

Реакція США

У відповідь на "гарантії безпеки" від Росії у США заявили, що разом із європейськими союзниками представлять свій перелік занепокоєнь.

Радник американського президента Джейк Салліван повідомив, що Вашингтон не бачить з боку РФ кроків, які зменшили б стурбованість щодо ситуації біля кордонів України.

Також він зазначив, що діалог між країнами можливий лише за умов деескалації конфлікту. США вимагатиме встановити Різдвяне припинення вогню на Донбасі та провести обмін полоненими між РФ та Україною.

У Держдепартаменті Сполучених Штатів заявили про підготовку нових санкцій проти Росії. Йдеться про заходи, спрямовані на стримування РФ від вторгнення до України. Це економічні заходи, які завдадуть значної шкоди російській економіці та фінансовій системі.

НАТО не готове до компромісів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Північноатлантичний Альянс ніколи не піде на компроміс щодо безпеки своїх союзників.

Він наголосив, що Україна є суверенною державою і має право захищати себе згідно зі Статутом ООН, а якщо Росія наважиться застосувати військову силу проти України, їй доведеться заплатити "високу ціну".

Столтенберг заявив про готовність до переговорів з урахуванням вимог Кремля щодо гарантій безпеки від НАТО. При цьому він заперечує ідею, що НАТО може не прийняти до своїх лав Україну.

Також генсек Альянсу порадив Росії використати новорічні свята для відведення військ від України.

Позиція України

В Україні вважають вимоги Путіна щодо "гарантій безпеки" ультиматумом. Таку думку озвучив голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Він висловив упевненість, що майбутні переговори США – РФ будуть тристоронніми, оскільки Вашингтон представлятиме і Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має брати участь у євроатлантичних безпекових консультаціях. Зокрема, під час майбутньої розмови США, Євросоюзу чи НАТО з Росією. Першою та головною темою переговорів має бути завершення міжнародного збройного конфлікту в Європі, агресії РФ проти України.

Раніше в МЗС України зазначили, що запропоновані Росією "гарантії безпеки" безпосередньо торкаються нашої країни. Лише українці та члени НАТО мають право вирішувати питання розвитку своїх відносин, включаючи вступ до Альянсу.

Також у відомстві наголосили, що на даний момент головну загрозу безпеці в Європі створює збройна агресія РФ. Лише згортання ескалації та припинення військового конфлікту, розв'язаного Росією, може стати найкращою гарантією безпеки на європейському континенті.