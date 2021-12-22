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Лавров анонсував переговори щодо "гарантій безпеки" з США на початок 2022

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Москва, Середа 22 грудня 2021 11:40
Лавров анонсував переговори щодо "гарантій безпеки" з США на початок 2022 Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Переговори щодо "гарантій безпеки" між Росією і США пройдуть найближчим часом. Перший раунд очікується вже на початку 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"За підсумками чергового контакту по суті погоджено організаційні модальності подальшої роботи. На початку наступного року першим раундом має бути двосторонній контакт між нашими та американськими переговорниками", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За його словами, у січні планується задіяти переговорний майданчик для обговорення й другого документа - проекту угоди щодо "гарантій безпеки" між Росією та країнами НАТО.

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що чекає від США не усних "гарантій безпеки", а щоб вони були закріплені юридично.

Докладніше про вимоги Росії читайте у матеріалі РБК-Україна "Гарантії безпеки". Чого хоче Путін від США та НАТО".

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Лавров
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