Лавров анонсував переговори щодо "гарантій безпеки" з США на початок 2022
Переговори щодо "гарантій безпеки" між Росією і США пройдуть найближчим часом. Перший раунд очікується вже на початку 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"За підсумками чергового контакту по суті погоджено організаційні модальності подальшої роботи. На початку наступного року першим раундом має бути двосторонній контакт між нашими та американськими переговорниками", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
За його словами, у січні планується задіяти переговорний майданчик для обговорення й другого документа - проекту угоди щодо "гарантій безпеки" між Росією та країнами НАТО.
Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що чекає від США не усних "гарантій безпеки", а щоб вони були закріплені юридично.
Докладніше про вимоги Росії читайте у матеріалі РБК-Україна "Гарантії безпеки". Чого хоче Путін від США та НАТО".