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Путін погрожує НАТО, вимагаючи не розміщувати сили Альянсу в Україні: повна заява

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Москва, Вівторок 21 грудня 2021 12:48
Путін погрожує НАТО, вимагаючи не розміщувати сили Альянсу в Україні: повна заява Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін погрожує Північноатлантичному Альянсу. За його словами, підлітний час ракет скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукової зброї - до 5, якщо сили НАТО з'являться в Україні.

Про це він заявив на колегії Міноборони за підсумками року, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Путін вважає розширення НАТО на схід наслідком ейфорії після перемоги у "холодній війні".

"Якщо інфраструктура НАТО рухатиметься далі і з'явиться в Україні, підлітний час ракет скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукова зброя - до 5", - заявив президент РФ.

За словами президента, Росія готова вживати військово-технічні заходи у разі наближення НАТО до своїх кордонів.

Також Путін висловив подив розширенням НАТО на схід після "холодної війни", незважаючи на "майже союзницькі відносини Москви і Заходу на той час".

Нагадаємо, президент Польщі Дуда пояснив, чому Путін вирішив зараз поставити ультиматум НАТО.

Раніше президент Литви попередив Росію, що своїми діями Росія намагається тиснути на Україну.

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