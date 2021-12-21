Путін погрожує НАТО, вимагаючи не розміщувати сили Альянсу в Україні: повна заява

Президент Росії Володимир Путін погрожує Північноатлантичному Альянсу. За його словами, підлітний час ракет скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукової зброї - до 5, якщо сили НАТО з'являться в Україні.

Про це він заявив на колегії Міноборони за підсумками року, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

Путін вважає розширення НАТО на схід наслідком ейфорії після перемоги у "холодній війні".

"Якщо інфраструктура НАТО рухатиметься далі і з'явиться в Україні, підлітний час ракет скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукова зброя - до 5", - заявив президент РФ.

За словами президента, Росія готова вживати військово-технічні заходи у разі наближення НАТО до своїх кордонів.

Також Путін висловив подив розширенням НАТО на схід після "холодної війни", незважаючи на "майже союзницькі відносини Москви і Заходу на той час".