Хочемо чіткої часової перспективи у 2022 році: Зеленський про членство України в НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідна чітка часова перспектива від НАТО щодо вступу до Альяснсу. Він зазначив, що країна прагне її отримати в 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час конференції керівників закордонних дипломатичних установ України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

"Всі ми не можемо сьогодні прийняти тезу, яка сьогодні теж дуже популярна, про ЄС через 30 років, а НАТО колись - там, через років 50. Це демотивує всіх і уповільнює. Для швидкого руху ми не маємо марнувати час на якісь другорядні речі....Ми прагнемо якомога скоріше отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО. І хочемо її отримати у 2022 році", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський також заявив, що Україна вступить до НАТО, коли Альянс зрозуміє, що вона може зробити його сильнішим.

Додамо, глава держави наголосив, що саме Росія підштовхнула Україну до прагнення вступити до НАТО, коли окупувала Крим і частину Донбасу в 2014 році.

Зазначимо, президент Литви попередив Росію, що своїми діями Росія намагається тиснути на Україну. Так вона створює загрозу між тісними зв'язками України з ЄС та НАТО.