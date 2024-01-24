Обломок ракеты, которой РФ атаковала Украину, содержит северокорейские надписи, - СМИ

Так, эксперты британской организации Conflict Armament Research обнаружили на фрагменте одной из баллистических ракет, которую Россия выпустила по Украине, написанный от руки корейский иероглиф.

"На барометре, задокументированном в Украине 11 января 2024 года, как часть обломков ракеты, следователи CAR заметили этикетку с рукописным корейским (хангул) буквой "ㅈ", - говорится в отчете.

Эта надпись была обнаружена в ходе опытов остатков баллистической ракеты, которой Россия 2 января ударила по Харькову.

Как отмечают в сообщении, на других компонентах ракеты корейских иероглифов не были найдены.

Однако, ввиду дополнительных фрагментов, таких как четкие приводы реактивной лопатки, узор болтов вокруг зажигателя и повторяющаяся маркировка цифрой 112, эксперты британской организации пришли к выводу, что это может быть северокорейская ракета KN-23.

Фото: надпись северокорейского иероглифа на обломке ракеты РФ, которую оккупанты выпустили по Харькову (conflictarm.com)