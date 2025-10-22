Пожары в разных районах и обломки ракет в жилой зоне: первые последствия удара по Киеву

Киев в ночь на 22 октября был атакован баллистикой. В городе после взрывов зафиксированы пожары и обломки ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и канал начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Отметим, что враг за последний час неоднократно ударил по столице. В городе было слышно три серии взрывов.

По предварительным данным, в Киеве в результате обстрела фиксируются последствия по меньшей мере в трех районах - Голосеевском, Печерском и Днепровском.

В частности, по словам Кличко, в Голосеевском районе после взрыва начался пожар. Кроме того, люди вызвали медиков в Дарницкий район. Однако в Дарницком последствий нет.

Также пострадал Печерский район столицы. Там упали обломки и горят авто.

"В Печерском районе, по предварительной информации, обломки упали во дворе жилого дома. Пылают машины. Экстренные службы направляются на место", - информировал Кличко.

В свою очередь начальник КГГА Тимур Ткаченко тоже написал, что во дворе одного из домов Печерского района есть повреждения и горят авто.

Что касается Днепровского района, там тоже упали обломки и выбило стекла в окнах жилого дома.

"В Днепровском районе обломки упали во дворе одного из жилых домов. Пожара и пострадавших нет. Также в Днепровском районе, по другому адресу, взрывной волной выбило стекла в окнах жилого дома. Там тоже без возгорания и пострадавших", - сообщил Кличко.

Обновлено в 02:43

Мэр Киева Виталий Кличко подвел итоги, что известно по состоянию на эту минуту. В частности: