Пожары в разных районах и обломки ракет в жилой зоне: первые последствия удара по Киеву
Киев в ночь на 22 октября был атакован баллистикой. В городе после взрывов зафиксированы пожары и обломки ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и канал начальника КГВА Тимура Ткаченко.
Отметим, что враг за последний час неоднократно ударил по столице. В городе было слышно три серии взрывов.
По предварительным данным, в Киеве в результате обстрела фиксируются последствия по меньшей мере в трех районах - Голосеевском, Печерском и Днепровском.
В частности, по словам Кличко, в Голосеевском районе после взрыва начался пожар. Кроме того, люди вызвали медиков в Дарницкий район. Однако в Дарницком последствий нет.
Также пострадал Печерский район столицы. Там упали обломки и горят авто.
"В Печерском районе, по предварительной информации, обломки упали во дворе жилого дома. Пылают машины. Экстренные службы направляются на место", - информировал Кличко.
В свою очередь начальник КГГА Тимур Ткаченко тоже написал, что во дворе одного из домов Печерского района есть повреждения и горят авто.
Что касается Днепровского района, там тоже упали обломки и выбило стекла в окнах жилого дома.
"В Днепровском районе обломки упали во дворе одного из жилых домов. Пожара и пострадавших нет. Также в Днепровском районе, по другому адресу, взрывной волной выбило стекла в окнах жилого дома. Там тоже без возгорания и пострадавших", - сообщил Кличко.
Обновлено в 02:43
Мэр Киева Виталий Кличко подвел итоги, что известно по состоянию на эту минуту. В частности:
- в Голосеевском районе после взрыва поднялся пожар. Все службы работают на месте;
- в Печерском районе обломки упали во дворе жилого дома. В результате этого произошло возгорание автомобилей. Пострадавших нет;
- падение обломков зафиксированы и во дворе одного из жилых домов Днепровского района. Пожара и пострадавших нет. Кроме того, в этом же районе взрывной волной выбило стекла в окнах жилого дома. Без возгорания и пострадавших. Обломки упали и на открытой территории в Днепровском районе. Экстренные службы сейчас выехали на место.
- в Дарницком районе, по адресу, куда вызвали медиков, повреждений и пострадавших не обнаружено.
Обстрелы Киева
Напомним, что россияне время от времени атакуют Киев ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.
Например, в ночь на 10 октября Киев был атакован ракетами. В результате вражеского обстрела в столице были повреждены дома, а также произошли пожары.
Кроме того, в тот день из-за вражеской атаки левый берег Киева остался без электроэнергии, поскольку враг нанес удар по энергетической инфраструктуре.
Подробнее о том, что происходило, читайте в материале РБК-Украина.