Россияне атакуют Киев дронами: в городе слышны взрывы, работает ПВО
В Киеве воздушная тревога из-за угрозы дронов. БпЛА движутся на столицу с севера. Слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram и Воздушные силы ВСУ .
Воздушная тревога была объявлена в Киеве около 23:00.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о дронах, движущихся в направлении Киева с севера.
Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:
Через несколько минут появилась информация о взрывах в столице.
Киевский городской голова Виталий Кличко предупредил о работе ПВО.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!" - написал он.
Обновлено в 23:30
В Киеве зафиксировано падение обломков на трех локациях в Подольском районе, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.
Предварительно одна из локаций - детский сад.
Информация о пострадавших уточняется.
Отключение света из-за массированного удара
Как писало РБК-Украина, 22 октября, ночью враг использовал для удара по Украине 405 ударных беспилотников и 28 ракет, в том числе и гиперзвуковых.
Из-за массированной атаки в ряде областей ввели аварийные отключения света. Ближе к вечеру энергетики решили применить графики отключений света.
Завтра, 23 октября, в Киеве будут действовать графики отключения света для бытовых потребителей.
С графиком можно ознакомиться в материале РБК-Украина.