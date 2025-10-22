ua en ru
Россияне атакуют Киев дронами: в городе слышны взрывы, работает ПВО

Киев, Среда 22 октября 2025 23:10
Россияне атакуют Киев дронами: в городе слышны взрывы, работает ПВО Фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киеве воздушная тревога из-за угрозы дронов. БпЛА движутся на столицу с севера. Слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram и Воздушные силы ВСУ .

Воздушная тревога была объявлена в Киеве около 23:00.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о дронах, движущихся в направлении Киева с севера.

Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:

Россияне атакуют Киев дронами: в городе слышны взрывы, работает ПВО

Через несколько минут появилась информация о взрывах в столице.

Киевский городской голова Виталий Кличко предупредил о работе ПВО.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!" - написал он.

Обновлено в 23:30

В Киеве зафиксировано падение обломков на трех локациях в Подольском районе, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

Предварительно одна из локаций - детский сад.

Информация о пострадавших уточняется.

Отключение света из-за массированного удара

Как писало РБК-Украина, 22 октября, ночью враг использовал для удара по Украине 405 ударных беспилотников и 28 ракет, в том числе и гиперзвуковых.

Из-за массированной атаки в ряде областей ввели аварийные отключения света. Ближе к вечеру энергетики решили применить графики отключений света.

Завтра, 23 октября, в Киеве будут действовать графики отключения света для бытовых потребителей.

С графиком можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

