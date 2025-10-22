Россияне атакуют Киев дронами: в городе слышны взрывы, работает ПВО

В Киеве воздушная тревога из-за угрозы дронов. БпЛА движутся на столицу с севера. Слышны взрывы.

В Киеве зафиксировано падение обломков на трех локациях в Подольском районе, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!" - написал он.

Через несколько минут появилась информация о взрывах в столице.

Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:

Воздушные силы ВСУ предупреждали о дронах, движущихся в направлении Киева с севера.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве около 23:00.

Отключение света из-за массированного удара

Как писало РБК-Украина, 22 октября, ночью враг использовал для удара по Украине 405 ударных беспилотников и 28 ракет, в том числе и гиперзвуковых.

Из-за массированной атаки в ряде областей ввели аварийные отключения света. Ближе к вечеру энергетики решили применить графики отключений света.

Завтра, 23 октября, в Киеве будут действовать графики отключения света для бытовых потребителей.

