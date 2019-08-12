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УЗ планує прискорити рух поїздів на декількох напрямках

Новини » Економіка    12.08.2019 - 15:19
УЗ планує прискорити рух поїздів на декількох напрямках
Фото: електричка (РБК-Україна)

Потяги в Черкаси, Житомир, Чернігів, Харків і Львів будуть ходити швидше

АТ "Укрзалізниця" планує покращити сполучення Києва з містами в радіусі двісті кілометрів. Про це повідомив голова правління компанії Євген Кравцов в інтерв'ю агентству УНІАН.

Як зазначив Кравцов, в першу чергу, це Черкаси, Житомир та Чернігів. Він навів приклад: до Черкас існує електрифікована лінія, але тридцять кілометрів - не електрифіковано.

"Тому в Черкаси поїзд курсує три з половиною години. Зараз розглядаємо можливість скорочення часу подорожі до трьох і менше годин", - сказав він.

Крім того, в компанії хочуть скоротити час поїздки до Харкова та Львова до чотирьох з половиною годин. На сьогодні час курсування поїзда з Києва по цих напрямках становить близько п'яти годин.

У той же час, прискорити проїзд до Одеси навряд чи вдасться. "На сьогоднішній день до Одеси з Києва час курсування становить сім годин, тому що залізниця прокладена через Вінницю. До того ж, це - вантажний напрямок, що впливає на швидкісні режими і стан залізничного полотна. На жаль, поки що ми не бачимо рішення, як зменшити час курсування поїзда навіть до шести годин", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, АТ "Укрзалізниця" планує до 2020 року повернути поїзд Київ-Берлін.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшила термін попереднього продажу квитків з 45 до 60 діб до дати відправлення. Таким чином, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож і купити квитки.

УЗ планує запустити потяг на Берлін В "Укрзалізниці" планують підвищити ціну на квитки
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