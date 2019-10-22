ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Укрзалізниця" звільнила понад 50% менеджерів пасажирського сектору

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 16:30
"Укрзалізниця" звільнила понад 50% менеджерів пасажирського сектору
Фото: вокзал (РБК-Україна)

За фактом нанесення збитків УЗ колишніми керівникам відкрито 11 справ

З початку 2019 року "Укрзалізниця" замінила 55% керівного складу підрозділів філії "Пасажирська компанія". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Всього з початку року вже звільнено 22 керівників філії "Пасажирська компанія" - це начальники вагонних дільниць, депо і вокзалів, які неналежним чином виконували свої посадові обов'язки або підозрюються у зловживаннях.

Зазначається що було відкрито 11 справ, 4 з яких розслідування завершено, викрадене майно повернуто та збитки відшкодовані "Укрзалізниці".

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов зазначив, що пасажирський сектор є найбільш чутливим для населення, а отже підрозділи УЗ повинні чітко контролювати справність і чистоту поїздів, і якість сервісу.

"Керівники, які не справляються з цими завданнями, а тим більше підозрюються у корупційних схемах, будуть негайно звільнені", - відзначив глава компанії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів передав "Укрзалізницю" до сфери управління Міністерства інфраструктури України. "Укрзалізниця" буде розділена на оператора інфраструктури, вантажного перевізника та пасажирського перевізника, а сама компанія стане публічною (IPO).

Також РБК-Україна повідомляло, що колишнього народного депутата Валерія Іщенко підозрюють у заволодінні 20 млн грн "Укрзализниці".

УЗ призначила додатковий поїзд на період осінніх канікул "Укроборонпром" звільнив главу "Київського бронетанкового заводу"
Новини України Укрзалізницяпоездувольнение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся