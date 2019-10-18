"Укрзалізницю" передали в управління Мінінфраструктури

Фото: Владислав Криклій (hsc.gov.ua)

Криклій вже анонсував плани щодо розділення державної компанії на три частини

Кабінет міністрів передав АТ "Укрзалізниця" до сфери управління Міністерства інфраструктури України. Про це міністр Владислав Криклій написав на своїй сторінці у Facebook.

Криклій анонсував реформу компанії, згідно з якою "Укрзалізниця" буде розділена на оператора інфраструктури, вантажного перевізника та пасажирського перевізника, а сама компанія стане публічною (IPO).

"Буде створено конкурентний ринок залізничних перевезень та забезпечено рівноправний доступ до залізничної інфраструктури. Для цього нам потрібен новий закон про залізничний транспорт, розраховуємо на підтримку парламенту в цьому питанні. Готуємо реформу системи тарифоутворення на послуги залізничних перевезень", - додав міністр.

Криклій також дав посилання на постанову Кабміну, згідно з якою, за його словами, "Укрзалізницю" передали в управління Міністерства інфраструктури.

Поставою Кабміну від 9 жовтня 2019 року №874 вносяться зміни до Регламенту уряду.

Зокрема, регламент доповнений такою нормою: "Головним розробником проектів актів Кабінету міністрів з питань, пов’язаних із здійсненням Кабінетом міністрів повноважень суб’єкта управління або загальних зборів АТ "Українська залізниця", є Мінінфраструктури".

Відзначимо, в жовтні 2018 року Кабінет міністрів вже змінив тип акціонерного товариства "Укрзалізниці" з публічного на приватне, оскільки компанія не відповідає критеріям публічного АТ.

Згідно із статутом АТ "Укрзалізниця", засновником товариства є держава в особі Кабінету міністрів України. Управління корпоративними правами держави стосовно товариства здійснює Кабінет міністрів України.

У той же час у прес-службі АТ "Укрзалізниця" повідомили, що компанія з січня 2018 року перебувала в управлінні Мінекономрозвитку.