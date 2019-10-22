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УЗ призначила додатковий поїзд на період осінніх канікул

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 15:17
УЗ призначила додатковий поїзд на період осінніх канікул
Фото: вокзал (РБК-Україна)

Із столиці він відправлятиметься 18 жовтня та 3 листопада, зі Львова - 24 та 31 жовтня

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Львів - Київ на час шкільних канікул, які почнуться з 28 жовтня по 3 листопада включно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що з розкладом поїздів можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці.

"На період осінніх шкільних канікул Укрзалізниця призначила додатковий поїзд № 202/201 Львів - Київ. Із столиці він відправлятиметься 18 жовтня та 3 листопада, зі Львова - 24 та 31 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила 12 додаткових поїздів на час шкільних канікул, які почнуться з 28 жовтня по 3 листопада включно. Українці на канікулах зможуть відвідати Київ, Львів, Рахів, Миколаїв, Харків, Дніпро і Одесу. Поїзди курсуватимуть за графіком у період з 17 жовтня по 3 листопада. Поїзди курсуватимуть за різним графіком у період з 17 жовтня по 3 листопада.

Також РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" збільшила терміни продажу квитків на поїзди, що курсують в Луганську і Донецьку області, з 30 до 45 днів.

Крім того, "Укрзалізниця" планує запустити ще один швидкісний потяг "Інтерсіті". Новий поїзд Київ - Херсон почне курсувати вже в цьому році. Відомство нагадує, що це вже третій поїзд до Херсона, Так, в сполученні Київ - Херсон наразі курсують швидкісний поїзд "Інтерсіті" № 766 та нічний пасажирський поїзд № 102.

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