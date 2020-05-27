"Укрзалізниця" запускає ще 12 поїздів: список

Фото: "Укрзалізниця" готується до запуску поїздів (РБК-Україна)

Поїзди запускають з 1 червня в рамках ослаблення карантину

В рамках ослаблення карантину "Укрзалізниця" з 1 червня готується запустити ще 12 поїздів, крім раніше оголошених. Квитки доступні в касах і на сайті.

Про це повідомив в Telegram міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, з 1 червня запустять ще 12 поїздів. Зокрема, станом на 27 травня додатково відкрито продаж квитків на наступні поїзди:

№37/38, №732/731 і №738/737 Київ - Запоріжжя

№116/115 Київ - Бердянськ

№136/135 і №734/733 Київ - Покровск

№76/75 Кривий Ріг - Київ

№102/101 і №766/765 Київ - Херсон

№12/11 Київ - Новоолексіївка

№79/80 Дніпро - Київ

№779/780 Суми - Київ / Вінниця

Квитки доступні на онлайн-ресурсах і в залізничних касах.

Фото: інфографіка УЗ (t.me/UkrzalInfo)

Таким чином, станом на зараз вже призначено курсування 26 поїздів з 1 червня. До цього відкрився продаж квитків на поїзди:

№8/7 Одеса - Харків

№20/19 Лисичанськ - Київ

№53/54 Дніпро - Одеса

№63/64 Харків - Київ

№105/106 Київ - Одеса

№791/792 Київ - Кременчук

№81/82 Харків - Новоолексіївка

№125/126 Київ - Костянтинівка

№10/9 Київ - Маріуполь

№721/722 і №726/725 Київ - Харків

№763/764 Київ - Одеса

№711/712 Київ - Костянтинівка

№740/739 Київ - Кривий Ріг

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що "Укрзалізниця" відкриває попередній продаж квитків за 90 днів до дати відправлення поїзда.

Крім того, раніше РБК-Україна писало, як "Укрзалізниця" виходитиме з карантину, зокрема, пасажирів будуть допускати тільки в захисних масках.

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Автор: Данила Крамаренко