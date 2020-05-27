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"Укрзалізниця" запускає ще 12 поїздів: список

Новини » Коронавірус     27.05.2020 - 18:54
"Укрзалізниця" запускає ще 12 поїздів: список
Фото: "Укрзалізниця" готується до запуску поїздів (РБК-Україна)

Поїзди запускають з 1 червня в рамках ослаблення карантину

В рамках ослаблення карантину "Укрзалізниця" з 1 червня готується запустити ще 12 поїздів, крім раніше оголошених. Квитки доступні в касах і на сайті.

Про це повідомив в Telegram міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, з 1 червня запустять ще 12 поїздів. Зокрема, станом на 27 травня додатково відкрито продаж квитків на наступні поїзди:

  • №37/38, №732/731 і №738/737 Київ - Запоріжжя
  • №116/115 Київ - Бердянськ
  • №136/135 і №734/733 Київ - Покровск
  • №76/75 Кривий Ріг - Київ
  • №102/101 і №766/765 Київ - Херсон
  • №12/11 Київ - Новоолексіївка
  • №79/80 Дніпро - Київ
  • №779/780 Суми - Київ / Вінниця

Квитки доступні на онлайн-ресурсах і в залізничних касах.

&quot;Укрзалізниця&quot; запускає ще 12 поїздів: список

Фото: інфографіка УЗ (t.me/UkrzalInfo)

Таким чином, станом на зараз вже призначено курсування 26 поїздів з 1 червня. До цього відкрився продаж квитків на поїзди:

  • №8/7 Одеса - Харків
  • №20/19 Лисичанськ - Київ
  • №53/54 Дніпро - Одеса
  • №63/64 Харків - Київ
  • №105/106 Київ - Одеса
  • №791/792 Київ - Кременчук
  • №81/82 Харків - Новоолексіївка
  • №125/126 Київ - Костянтинівка
  • №10/9 Київ - Маріуполь
  • №721/722 і №726/725 Київ - Харків
  • №763/764 Київ - Одеса
  • №711/712 Київ - Костянтинівка
  • №740/739 Київ - Кривий Ріг

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що "Укрзалізниця" відкриває попередній продаж квитків за 90 днів до дати відправлення поїзда.

Крім того, раніше РБК-Україна писало, як "Укрзалізниця" виходитиме з карантину, зокрема, пасажирів будуть допускати тільки в захисних масках.

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Автор: Данила Крамаренко

Теги Новини України Укрзалізницяпоездкарантин
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