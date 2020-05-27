"Укрзалізниця" запускає ще 12 поїздів: список

Поїзди запускають з 1 червня в рамках ослаблення карантину
В рамках ослаблення карантину "Укрзалізниця" з 1 червня готується запустити ще 12 поїздів, крім раніше оголошених. Квитки доступні в касах і на сайті.
Про це повідомив в Telegram міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
За його словами, з 1 червня запустять ще 12 поїздів. Зокрема, станом на 27 травня додатково відкрито продаж квитків на наступні поїзди:
Квитки доступні на онлайн-ресурсах і в залізничних касах.
Фото: інфографіка УЗ (t.me/UkrzalInfo)
Таким чином, станом на зараз вже призначено курсування 26 поїздів з 1 червня. До цього відкрився продаж квитків на поїзди:
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що "Укрзалізниця" відкриває попередній продаж квитків за 90 днів до дати відправлення поїзда.
Крім того, раніше РБК-Україна писало, як "Укрзалізниця" виходитиме з карантину, зокрема, пасажирів будуть допускати тільки в захисних масках.
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Автор: Данила Крамаренко