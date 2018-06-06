"Укрзалізниця" вирішила відкрити громадськості доступ до своєї фінансової інформації

Оприлюднення стосується, зокрема, і закупівель, і тендерів

ПАТ "Укрзалізниця" починає оприлюднювати свої фінансові операції на спеціально розробленому сервісі E-Data (Єдиний веб-портал використання публічних коштів). Про це сьогодні на прес-конференції повідомив в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми змогли реалізувати перший такий проект в Україні... "Укрзалізниця" буде першою компанією в Україні, яка буде розкривати всі фінансові транзакції, всю свою фінансову інформацію... Від сьогодні вона у відкритому доступі на E-Data", - сказав чиновник.

Він додав, що оприлюднення стосується, зокрема, і закупівель, і тендерів.

"Таке розкриття інформації сприятиме контролю над проведенням таких операцій", - сказав Кравцов.

При цьому, за словами директора з економіки та фінансів ПАТ "Укрзалізниця" Андрія Рязанцева, на публічному порталі буде публікуватися інформація про фінансові операції, які були проведені починаючи з 1 квітня 2018 року.

"Це більше 100 тис. транзакцій. Інформація буде оновлюватися щодня. Сума транзакцій буде складати не менше 10 млрд грн", - сказав Рязанцев.

Разом з тим, як зазначив Кравцов, "УЗ" витратила на приєднання до Єдиного веб-порталу використання публічних коштів E-Data 100 тис. гривень.

"Подальші витрати, пов'язані з його функціонуванням (порталу, - ред.) - це вже справа Мінфіну", - сказав Кравцов.

Нагадаємо, в Україні у зв'язку з настанням літнього сезону залізничні квитки на поїзди "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6%.