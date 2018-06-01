Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Укрзалізниця" підняла вартість квитків на проїзд

НовиниІнфраструктура    01.06.2018 - 18:05
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подорожчання пов'язане з настанням літнього сезону

В Україні у зв'язку з настанням літнього сезону залізничні квитки на поїзди "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6%. Про це повідомляє "Центр транспортних стратегій" (ЦТС).

Згідно з інформацією ЦТС, коефіцієнт 1,07 до базової ставки тарифу, який набрав чинності з червня, буде діяти до кінця серпня, після чого у вересні буде застосовуватися коефіцієнт 1,02 - тобто відбудеться зниження на п'ять процентних пунктів.

Наголошується, що в кінці травня діяв коефіцієнт 1,01, тобто на 1% вище базової ставки проїзду, тому 1,07 - це підвищення на 6% у порівнянні з попереднім періодом.

Нагадаємо, при цьому раніше повідомлялося, що в травні 2018 року може вступити в силу наказ Міністерства інфраструктури України про підвищення на 12% тарифів на залізничні пасажирські перевезення "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" планує реконструювати станцію Білгород-Дністровський "Укрзалізниця" отримає 7 тис. вантажних вагонів за кредит ЄБРР
Теги публікації: Укрзалізниця, проезд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top