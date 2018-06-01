"Укрзалізниця" підняла вартість квитків на проїзд

Подорожчання пов'язане з настанням літнього сезону

В Україні у зв'язку з настанням літнього сезону залізничні квитки на поїзди "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6%. Про це повідомляє "Центр транспортних стратегій" (ЦТС).

Згідно з інформацією ЦТС, коефіцієнт 1,07 до базової ставки тарифу, який набрав чинності з червня, буде діяти до кінця серпня, після чого у вересні буде застосовуватися коефіцієнт 1,02 - тобто відбудеться зниження на п'ять процентних пунктів.

Наголошується, що в кінці травня діяв коефіцієнт 1,01, тобто на 1% вище базової ставки проїзду, тому 1,07 - це підвищення на 6% у порівнянні з попереднім періодом.

Нагадаємо, при цьому раніше повідомлялося, що в травні 2018 року може вступити в силу наказ Міністерства інфраструктури України про підвищення на 12% тарифів на залізничні пасажирські перевезення "Укрзалізниці".