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Интервью

"Укрзализныця" решила открыть общественности доступ к своей финансовой информации

НовостиИнфраструктура    06.06.2018 - 17:26
Фото: Евгений Кравцов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: Евгений Кравцов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Обнародование касается, в частности, и закупок, и тендеров

ПАО "Укрзализныця" начинает обнародовать свои финансовые операции на специально разработанном сервисе E-Data (Единый веб-портал использования публичных средств). Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает корреспондент РБК-Украина

"Мы смогли реализовать первый такой проект в Украине... "Укрзализныця" будет первой компанией в Украине, которая будет раскрывать все финансовые транзакции, всю свою финансовую информацию... От сегодня она в открытом доступе на E-Data", - сказал чиновник. 

Он добавил, что обнародование касается, в частности, и закупок, и тендеров.

"Такое раскрытие информации будет способствовать контролю над проведением таких операций", - сказал Кравцов.  

При этом, по словам директора экономики и финансов ПАО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, на публичном портале будет публиковаться информация о финансовых операциях, которые были проведены начиная с 1 апреля 2018 года. 

"Это более 100 тыс. транзакций. Информация будет обновляться  ежедневно. Сумма транзакций будет составлять не менее 10 млрд грн", - сказал Рязанцев. 

Вместе с тем, как отметил Кравцов, "УЗ" потратила на присоединение к Единому веб-порталу использования публичных средств E-Data 100 тис. гривен. 

"Дальнейшие расходы, связанные с его функционированием (портала, - ред.) - это уже дело Минфина", - сказал Кравцов. 

Напомним, в Украине в связи с наступлением летнего сезона железнодорожные билеты на поезда "Укрзализныци" подорожали с 1 июня на 6%.

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Теги публикации: Укрзализныця, финотчетность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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