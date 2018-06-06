"Укрзализныця" решила открыть общественности доступ к своей финансовой информации

Обнародование касается, в частности, и закупок, и тендеров

ПАО "Укрзализныця" начинает обнародовать свои финансовые операции на специально разработанном сервисе E-Data (Единый веб-портал использования публичных средств). Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы смогли реализовать первый такой проект в Украине... "Укрзализныця" будет первой компанией в Украине, которая будет раскрывать все финансовые транзакции, всю свою финансовую информацию... От сегодня она в открытом доступе на E-Data", - сказал чиновник.

Он добавил, что обнародование касается, в частности, и закупок, и тендеров.

"Такое раскрытие информации будет способствовать контролю над проведением таких операций", - сказал Кравцов.

При этом, по словам директора экономики и финансов ПАО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, на публичном портале будет публиковаться информация о финансовых операциях, которые были проведены начиная с 1 апреля 2018 года.

"Это более 100 тыс. транзакций. Информация будет обновляться ежедневно. Сумма транзакций будет составлять не менее 10 млрд грн", - сказал Рязанцев.

Вместе с тем, как отметил Кравцов, "УЗ" потратила на присоединение к Единому веб-порталу использования публичных средств E-Data 100 тис. гривен.

"Дальнейшие расходы, связанные с его функционированием (портала, - ред.) - это уже дело Минфина", - сказал Кравцов.

Напомним, в Украине в связи с наступлением летнего сезона железнодорожные билеты на поезда "Укрзализныци" подорожали с 1 июня на 6%.