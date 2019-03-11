"Укрзалізниця" перевезла півмільйона пасажирів у святкові вихідні

На вихідні до 8 березня було призначено близько 20 додаткових поїздів

"Укрзализныця" за праздничные выходные 8-10 марта перевезла 507 млн пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Facebook.

Отметим, что "Укрзализныця" назначала около 20 дополнительных поездов до Международного женского дня 8 марта. Они курсировали из Киева во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу и в других направлениях.

"507 тысяч пассажиров перевезла "Укрзализныця" на праздники. Эта цифра сопоставима с населением такого города, как Николаев", - говорится в сообщении.

В частности, дополнительные поезда совершили 63 рейса и перевезли более 25 тыс. человек.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы скоростного поезда "Интерсити +" Киев - Запорожье - Киев. В марте поезд будет курсировать почти каждый день,

Ранее сообщалось, что ПАО "Укрзализныця" планирует в июне 2019 года запустить поезд Мукачево - Кошице. Тестовый рейс по этому маршруту поедет через несколько месяцев - 2 апреля. Время в пути - около 4 часов.

Отметим, Министерство инфраструктуры Украины планирует сконцентрировать работу вокруг сообщение Украины со странами Европейского союза.