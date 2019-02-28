"Укрзалізниця" призначила поїзд Львів - Перемишль до 8 березня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поїзд курсуватиме на святкові вихідні з 8 по 10 березня

"Укрзалізниця" призначила на святкові вихідні з 8 по 10 березня поїзд № 90/89 Львів - Перемишль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "Укрзалізниці".

Як зазначається, поїзд курсуватиме туди і зворотно з 8 по 10 березня. Цей поїзд запроваджений з введенням графіка руху поїздів на 2018/2019 роки та призначається за потребою.

Поїзд № 89 вирушатиме з Перемишля о 10:15 та прибуватиме до Львова о 13:45. Зі Львова поїзд вирушатиме о 16:00 та прибуватиме до Перемишля о 17:46. Час прямування поїзда становитиме близько 2,5 год.

Поїзд складатиметься з 6 купейних вагонів із місцями для сидіння 2-ого класу. Вартість проїзду – близько 260 грн.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" призначила 17 додаткових поїздів до Міжнародного жіночого дня 8 березня. Вони курсуватимуть з Києва до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Дніпра, Одеси та на інших напрямках.

Раніше повідомлялося, що ПАТ "Укрзалізниця" планує у червні 2019 року запустити потяг Мукачево - Кошице.