УЗ призначила додаткові рейси поїзда Київ - Запоріжжя

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У березні поїзд курсуватиме щоденно, крім 12 березня

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного потяга "Інтерсіті +" Київ - Запоріжжя - Київ. У березні поїзд буде курсувати майже кожен день, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Повідомляється, що призначено додаткові рейси швидкісного потяга "Інтерсіті +" № 736/735 Київ - Запоріжжя - Київ по вівторках і суботах: 5, 9, 16, 19, 23, 26 і 30 березня. Таким чином, в березні 2019 поїзд курсуватиме щоденно, крім 12 березня.

Поїзд № 736 "Інтерсіті +" Київ - Запоріжжя відправляється з Києва о 14:11 і прибуває в Запоріжжі в 21:29. У зворотному напрямку з Запоріжжя поїзд № 735 Запоріжжя - Київ відправляється о 22:50 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 6:07.

Він зупиняється на станціях Тараса Шевченка, Знам'янка-Пасажирська, Олександрія, П'ятихатки, Кам'янське-Пасажирське, Дніпро.

Нагадаємо,"Укрзалізниця" призначила на святкові вихідні з 8 по 10 березня поїзд № 90/89 Львів - Перемишль.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" призначила 17 додаткових поїздів до Міжнародного жіночого дня 8 березня. Вони будуть курсувати з Києва у Львів, Ковель, Ужгород, Чернівці, Дніпра, Одеси і на інших напрямках.