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Мінінфрастурури сконцентрує зусилля на сполученні України з ЄС, - Омелян

Новини » Транспорт    31.01.2019 - 16:21
Мінінфрастурури сконцентрує зусилля на сполученні України з ЄС, - Омелян
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Міністерство розраховує на гарантоване фінансування ключових проектів  УЗ у 2020 року

Міністерство інфраструктури України планує сконцентрувати роботу навколо сполучення України з країнами Європейського союзу. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Мінінфрастурктури розраховує на гарантоване фінансування ключових проектів  УЗ у 2020 року.

"Ми повинні сконцентрувати свої зусилля на сполученні України з Європейським союзом і Євроколією. Наше бачення: це має бути Львів, Київ, Одеса. Це те, з чого почнеться швидкий пасажирський і контейнерний рух і що дасть можливість бізнесу і звичайним клієнтам "Укрзалізниці" користуватись перевагами сучасного транспорту", - повідомив Омелян.

Він зазначив, що міністерство планує об'єднати свої зусилля, щоб цього року це рішення відпрацювати на рівні уряду і парламенту, яке дасть гарантоване фінансування з боку Державного бюджету України - 2020 року на ключові проекти "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у межах реалізації реформи автобусних перевезень Міністерство інфраструктури України оголосило конкурс на 58 міжобласних маршрутів

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" запустила тестовий поїзд сполученням Мукачево-Будапешт по євроколії. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, наступним напрямком стане Словаччина. 

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Новини України ЕвросоюзтранспортМІУВладимир Омелян
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