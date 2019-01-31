Мінінфрастурури сконцентрує зусилля на сполученні України з ЄС, - Омелян

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Міністерство розраховує на гарантоване фінансування ключових проектів УЗ у 2020 року

Міністерство інфраструктури України планує сконцентрувати роботу навколо сполучення України з країнами Європейського союзу. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Мінінфрастурктури розраховує на гарантоване фінансування ключових проектів УЗ у 2020 року.

"Ми повинні сконцентрувати свої зусилля на сполученні України з Європейським союзом і Євроколією. Наше бачення: це має бути Львів, Київ, Одеса. Це те, з чого почнеться швидкий пасажирський і контейнерний рух і що дасть можливість бізнесу і звичайним клієнтам "Укрзалізниці" користуватись перевагами сучасного транспорту", - повідомив Омелян.

Він зазначив, що міністерство планує об'єднати свої зусилля, щоб цього року це рішення відпрацювати на рівні уряду і парламенту, яке дасть гарантоване фінансування з боку Державного бюджету України - 2020 року на ключові проекти "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у межах реалізації реформи автобусних перевезень Міністерство інфраструктури України оголосило конкурс на 58 міжобласних маршрутів

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" запустила тестовий поїзд сполученням Мукачево-Будапешт по євроколії. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, наступним напрямком стане Словаччина.