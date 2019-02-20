Фото: Євген Крацвов (РБК-Україна)

За словами Кравцова, час в дорозі - близько 4 годин

ПАТ "Укрзалізниця" планує у червні 2019 року запустити потяг Мукачево - Кошице. Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов, повідомляє - з посиланням на Facebook Кравцова.

Про точну дату запуску поки що не повідомляється.

"Ми поки обережні в датах, але попередні домовленності такі: вже у червні "Укрзалізниця" запустить поїзд Мукачево - Кошице. Тестовий рейс за цим маршрутом поїде за кілька місяців - 2 квітня", - йдеться у повідомленні.

За його словами, поїзди будуть формування наших колег зі Словаччини, час в дорозі - близько 4 годин.

"Минулоріч ми вдало запустили рейс до Будапешта, теж євроколією. Наміри свої не змінюємо - саме українське Мукачево має стати потужним пасажирським хабом для мандрівок Європою", - додав він.

Зазначимо, Міністерство інфраструктури України планує сконцентрувати роботу навколо сполучення України з країнами Європейського союзу.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" спеціально до вихідних у зв'язку зі святкуванням Міжнародного жіночого дня призначила вже сім додаткових, а також збільшила частоту деяких поїздів.