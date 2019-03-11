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"Укрзалізниця" перевезла півмільйона пасажирів у святкові вихідні

Новини » Суспільство    11.03.2019 - 23:31
"Укрзалізниця" перевезла півмільйона пасажирів у святкові вихідні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На вихідні до 8 березня було призначено близько 20 додаткових поїздів

"Укрзалізниця" за святкові вихідні 8-10 березня перевезла 507 млн пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці" у Facebook

Зазначимо, що "Укрзалізниця" призначала близько 20 додаткових поїздів до Міжнародного жіночого дня 8 березня. Вони курсували з Києва у Львів, Ковель, Ужгород, Чернівці, Дніпро, Одесу і на інших напрямках.

"507 тисяч пасажирів перевезла Укрзалізниця на свята. Ця цифра співмірна з населенням такого міста, як Миколаїв", - йдеться в повідомленні. 

 

Зокрема, додаткові поїзди здійснили 63 рейси та перевезли понад 25 тис. осіб.

&quot;Укрзалізниця&quot; перевезла півмільйона пасажирів у святкові вихідні

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного потяга "Інтерсіті +" Київ - Запоріжжя - Київ. У березні поїзд буде курсувати майже кожен день, 

Раніше повідомлялося, що ПАТ "Укрзалізниця" планує у червні 2019 року запустити потяг Мукачево - Кошице. Тестовий рейс за цим маршрутом поїде за кілька місяців - 2 квітня. Час в дорозі - близько 4 годин.

Зазначимо, Міністерство інфраструктури України планує сконцентрувати роботу навколо сполучення України з країнами Європейського союзу.

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