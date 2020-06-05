"Укрзалізниця" скасовує продаж квитків в Слов'янськ через посилення карантину

Продаж квитків буде відновлено після рішення комісії ТЕБ та НС
"Укрзалізниця" з 6 червня тимчасово призупиняє продаж квитків в Слов'янськ через посилення карантину в місті. Також будуть скасовані всі зупинки у населеному пункті.
Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
Наголошується, що зараз зупинку в Слов'янську здійснювали три поїзди далекого прямування:
"Укрзалізниця" з 6 червня тимчасово скасовує зупинку поїздів дальнього та приміського сполучення на станції Слов'янськ і припинить продаж квитків з призначенням на цей місто. Вимушена міра продиктована рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Пасажирам пропонують проїзд до Краматорська або повернення повної вартості квитків.
Також не будуть здійснювати зупинки на станції Шпичкіно, Слов'янськ, Їм. Кожушко, Слав.курорт, Шидловська такі приміські поїзди:
Продаж квитків та зупинки будуть відновлені після рішення комісії ТЕБ та НС.
Нагадаємо, "Укрзализныця" з 1 червня відновила залізничне сполучення, однак відразу в п'яти областях не надали УЗ рішення про ослаблення карантину.
Автор: Игорь Литвиненко