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"Укрзалізниця" скасовує продаж квитків в Слов'янськ через посилення карантину

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Продаж квитків буде відновлено після рішення комісії ТЕБ та НС

"Укрзалізниця" з 6 червня тимчасово призупиняє продаж квитків в Слов'янськ через посилення карантину в місті. Також будуть скасовані всі зупинки у населеному пункті.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Наголошується, що зараз зупинку в Слов'янську здійснювали три поїзди далекого прямування:

  • №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка;
  • №712/711 Київ - Костянтинівка;
  • №126/125 Київ - Костянтинівка.

"Укрзалізниця" з 6 червня тимчасово скасовує зупинку поїздів дальнього та приміського сполучення на станції Слов'янськ і припинить продаж квитків з призначенням на цей місто. Вимушена міра продиктована рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Пасажирам пропонують проїзд до Краматорська або повернення повної вартості квитків.

Також не будуть здійснювати зупинки на станції Шпичкіно, Слов'янськ, Їм. Кожушко, Слав.курорт, Шидловська такі приміські поїзди:

  • №6018 Фенольна - Лиман;
  • №6225 Святогірськ - Краматорськ;
  • №6002 Слов'янськ - Святогірськ;
  • №6208Словьянськ - Курдюмівка;
  • №6231 Святогірськ - Фенольна;
  • №6244 Фенольна - Близнюки;
  • №6251 Близнюки - Фенольна;
  • №6072 Фенольна - Слов'янськ;
  • №6004 Костянтинівка - Лиман;
  • №6249 Лиман - Фенольна;
  • №6219 Лиман - Близнюки.

Продаж квитків та зупинки будуть відновлені після рішення комісії ТЕБ та НС.

Нагадаємо, "Укрзализныця" з 1 червня відновила залізничне сполучення, однак відразу в п'яти областях не надали УЗ рішення про ослаблення карантину.

Автор: Игорь Литвиненко

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