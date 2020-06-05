"Укрзалізниця" скасовує продаж квитків в Слов'янськ через посилення карантину

"Укрзалізниця" з 6 червня тимчасово призупиняє продаж квитків в Слов'янськ через посилення карантину в місті. Також будуть скасовані всі зупинки у населеному пункті.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Наголошується, що зараз зупинку в Слов'янську здійснювали три поїзди далекого прямування:

№1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка;

№712/711 Київ - Костянтинівка;

№126/125 Київ - Костянтинівка.

"Укрзалізниця" з 6 червня тимчасово скасовує зупинку поїздів дальнього та приміського сполучення на станції Слов'янськ і припинить продаж квитків з призначенням на цей місто. Вимушена міра продиктована рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Пасажирам пропонують проїзд до Краматорська або повернення повної вартості квитків.

Також не будуть здійснювати зупинки на станції Шпичкіно, Слов'янськ, Їм. Кожушко, Слав.курорт, Шидловська такі приміські поїзди:

№6018 Фенольна - Лиман;

№6225 Святогірськ - Краматорськ;

№6002 Слов'янськ - Святогірськ;

№6208Словьянськ - Курдюмівка;

№6231 Святогірськ - Фенольна;

№6244 Фенольна - Близнюки;

№6251 Близнюки - Фенольна;

№6072 Фенольна - Слов'янськ;

№6004 Костянтинівка - Лиман;

№6249 Лиман - Фенольна;

№6219 Лиман - Близнюки.

Продаж квитків та зупинки будуть відновлені після рішення комісії ТЕБ та НС.

Нагадаємо, "Укрзализныця" з 1 червня відновила залізничне сполучення, однак відразу в п'яти областях не надали УЗ рішення про ослаблення карантину.