"Укрзалізниця" не отримала дозволи на поїздки з п'яти областей

Фото: відновлення курсування поїздів після карантину (РБК-Україна)

Всього з 1 червня відновили поїздки 439 приміських поїзда

"Укрзалізниця" з 1 червня відновила залізничне сполучення. При цьому відразу в п'яти областях не надали УЗ рішення про ослаблення карантину.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

зокрема, станом на 1 червня не були надані рішення від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрацій Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської та Чернівецької областей.

У Хмельницькій області є дозвіл про курсування лише на двох напрямках: Жмеринка - Гречани та Хмельницький - Волочиськ.

Всього з 1 червня "Укрзалізниця" відновила 439 приміських потяги:

"Донецька залізниця" - 38 поїздів;

"Львівська залізниця" - 30 поїздів;

"Одеська залізниця" - 84 поїзда;

"Південна залізниця" - 156 поїздів;

"Придніпровська залізниця" - 22 поїзда;

"Південно-західна залізниця"- 109 поїздів.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 червня УЗ відновила курсування поїздів по 30 напрямках далекого прямування.

Як відзначали в "Укрзалізниці", пасажирів у поїзди будуть допускати тільки в захисних масках.

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Автор: Игорь Литвиненко