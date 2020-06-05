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"Укрзализныця" отменяет продажу билетов в Славянск из-за усиления карантина

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Продажа билетов будет возобновлена после решения комиссии ТЭБ и ЧС

"Укрзализныця" с 6 июня временно приостанавливает продажу билетов в Славянск из-за усиления карантина в городе. Также будут отменены все остановки в населенном пункте.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что сейчас остановку в Славянске совершали три поезда дальнего следования:

  • №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка;
  • №712/711 Киев - Константиновка;
  • №126/125 Киев - Константиновка.

"Укрзализныця" с 6 июня временно отменяет остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск и прекратит продажу билетов с назначением в этот город. Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Пассажирам предлагают проезд до Краматорска или возврат полной стоимости билетов.

Также не будут совершать остановки на станциях Шпичкино, Славянск, Им. Кожушко, Слав.курорт, Шидловская такие пригородные поезда:

  • №6018 Фенольная - Лиман;
  • №6225 Святогорск - Краматорск;
  • №6002 Славянск - Святогорск;
  • №6208Словьянськ - Курдюмовка;
  • №6231 Святогорск - Фенольная;
  • №6244 Фенольная - Близнецы;
  • №6251 Близнецы - Фенольная;
  • №6072 Фенольная - Славянск;
  • №6004 Константиновка - Лиман;
  • №6249 Лиман - Фенольная;
  • №6219 Лиман - Близнецы.

Продажа билетов и остановки будут возобновлены после решения комиссии ТЭБ и ЧС.

Напомним, "Укрзализныця" с 1 июня возобновила железнодорожное сообщение, однако сразу в пяти областях не предоставили УЗ решение об ослаблении карантина.

Автор: Игорь Литвиненко

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