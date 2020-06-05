"Укрзализныця" отменяет продажу билетов в Славянск из-за усиления карантина

"Укрзализныця" с 6 июня временно приостанавливает продажу билетов в Славянск из-за усиления карантина в городе. Также будут отменены все остановки в населенном пункте.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что сейчас остановку в Славянске совершали три поезда дальнего следования:

№1/2 Ивано-Франковск - Константиновка;

№712/711 Киев - Константиновка;

№126/125 Киев - Константиновка.

"Укрзализныця" с 6 июня временно отменяет остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск и прекратит продажу билетов с назначением в этот город. Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Пассажирам предлагают проезд до Краматорска или возврат полной стоимости билетов.

Также не будут совершать остановки на станциях Шпичкино, Славянск, Им. Кожушко, Слав.курорт, Шидловская такие пригородные поезда:

№6018 Фенольная - Лиман;

№6225 Святогорск - Краматорск;

№6002 Славянск - Святогорск;

№6208Словьянськ - Курдюмовка;

№6231 Святогорск - Фенольная;

№6244 Фенольная - Близнецы;

№6251 Близнецы - Фенольная;

№6072 Фенольная - Славянск;

№6004 Константиновка - Лиман;

№6249 Лиман - Фенольная;

№6219 Лиман - Близнецы.

Продажа билетов и остановки будут возобновлены после решения комиссии ТЭБ и ЧС.

Напомним, "Укрзализныця" с 1 июня возобновила железнодорожное сообщение, однако сразу в пяти областях не предоставили УЗ решение об ослаблении карантина.