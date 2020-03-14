"Укрзалізниця" скасувала продаж квитків на потяги в Польщу

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків на потяги в Польщу в зв'язку з закриттям польського кордону з-за поширення коронавіруса. Про це повідомили в прес-службі УЗ.

Повідомляється, що з 00:00 15 березня буде припинено курсування всіх пасажирських потягів у Польщі.

Все між Україною і Польщею курсують поїзди:

№705/716 і 715/706 Київ - Перемишль;

№36 Одеса - Перемишль;

№ 67 Київ - Варшава;

№ 51 Львів - Вроцлав;

безпересадочні вагони Київ - Вроцлав.

"Останні поїзди з Польщі проведуть свої рейси в Україну 14 березня: 706 і 716 Інтерсіті + з Перемишля і нічний поїзд з Варшави. З України вранці 14 березня до кінцевої станції Перемишль вирушили два потяги Інтерсіті+ 705 і 715. На період призупинення пасажирського сполучення з Польщею, більше поїздів в цю країну "Укрзалізниця" не буде відправляти. Потяги Інтерсіті будуть курсувати на Львів", - повідомили в УЗ.

Продаж квитків на рейси була припинена. Повернення коштів за раніше придбані квитки проводиться у всіх касах "Укрзалізниці". Квитки, куплені онлайн, можна повернути на сайті booking.uz.gov.ua або в мобільному додатку УЗ.

Нагадаємо, з 15 березня Польща зупиняє рух на кордоні з Україною. В'їхати на територію Польщі через зазначені пункти пропуску зможуть лише громадяни Польщі, власники карти поляка, що офіційно працюють іноземці або глави дипрпедставительств.

Раніше РБК-Україна писало, що 13 березня "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на потяги в Словаччину через закриття залізничного сполучення словацькою стороною через поширення коронавіруса.