Польща зупиняє рух на кордоні з Україною

З 15 березня в Польщу забороняють в'їжджати іноземних туристів
Польща зупиняє рух на польсько-українському кордоні з-за погрози поширення коронавіруса. Про це йдеться в повідомленні Нової митниці в Facebook.
Повідомляється, що призупинення руху на польсько-українському кордоні розпочнеться з 00:00 15 березня. Зокрема, буде обмежено рух на таких пунктах пропуску:
В'їхати на територію Польщі через зазначені пункти пропуску зможуть:
Як зазначили митники, до рішення уряду України про пункти пропуску, які тимчасово призупиняють роботу з української сторони у зв'язку з карантином, бізнесу рекомендують їхати на великі пункти пропуску в межах однієї митниці, на яку оформлена митна декларація.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Польща через коронавіруса закриває кордони для іноземців на період до 10 днів з можливістю продовження спершу на 20 днів, а потім на місяць.
Також повідомлялося, що 14 березня відбудеться позачергове засідання уряду України, на якому будуть розглянуті рішення Ради національної безпеки і оборони, зокрема закриття державних кордонів України.