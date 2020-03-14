Польща зупиняє рух на кордоні з Україною

Фото: перехід в Угринові (wikimedia.org)

З 15 березня в Польщу забороняють в'їжджати іноземних туристів

Польща зупиняє рух на польсько-українському кордоні з-за погрози поширення коронавіруса. Про це йдеться в повідомленні Нової митниці в Facebook.

Повідомляється, що призупинення руху на польсько-українському кордоні розпочнеться з 00:00 15 березня. Зокрема, буде обмежено рух на таких пунктах пропуску:

Долгобичув - Угринів - автомобільний,

Зосін - Устилуг - автомобільний,

Хребенне - Рава-Руська - залізничний,

Медика - Шегині - автомобільний / піший,

Кросценко - Смільниці - автомобільний,

Кросценко - Хирів - залізничний,

Будомєж - Грушів - автомобільний.

В'їхати на територію Польщі через зазначені пункти пропуску зможуть:

громадяни Польщі;

іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Польщі, які знаходяться під постійною опікою громадян Польщі;

іноземці, які мають карту поляка;

Глави дипломатичних представництв та члени дипломатичного і консульського персоналу місії, тобто особи, які мають дипломатичний ранг і члени їх сімей;

іноземці, які мають право на постійне чи тимчасове проживання на території Польщі;

іноземці, які мають право працювати на території Польщі, тобто іноземці, які мають право працювати на тих же умовах, що і громадяни Польщі, які мають дозвіл на роботу, дозвіл на сезонну роботу, декларацію про доручення виконання роботи іноземця на території Польщі;

іноземці, які ведуть транспортний засіб для перевезення вантажів

Як зазначили митники, до рішення уряду України про пункти пропуску, які тимчасово призупиняють роботу з української сторони у зв'язку з карантином, бізнесу рекомендують їхати на великі пункти пропуску в межах однієї митниці, на яку оформлена митна декларація.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Польща через коронавіруса закриває кордони для іноземців на період до 10 днів з можливістю продовження спершу на 20 днів, а потім на місяць.

Також повідомлялося, що 14 березня відбудеться позачергове засідання уряду України, на якому будуть розглянуті рішення Ради національної безпеки і оборони, зокрема закриття державних кордонів України.