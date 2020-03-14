Укрзализныця отменила продажу билетов на поезда в Польшу

"Укрзализныця" остановила продажу билетов на поезда в Польшу в связи с закрытием польской границы из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Сообщается, что с 00:00 15 марта будет приостановлено курсирование всех пассажирских поездов в Польшу.

Всего между Украиной и Польшей курсируют поезда:

№705/716 и 715/706 Киев - Перемышль;

№36 Одесса - Перемышль;

№ 67 Киев - Варшава;

№ 51 Львов - Вроцлав;

беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.

"Последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: 706 и 716 Интерсити + с Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Из Украины утром 14 марта к конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити+ 705 и 715. На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну "Укрзализныця" не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать во Львов", - сообщили в УЗ.

Продажа билетов на рейсы была приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные билеты проводится во всех кассах "Укрзализныци". Билеты, купленные онлайн, можно вернуть на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении УЗ.

Напомним, с 15 марта Польша приостанавливает движение на границе с Украиной. Въехать на территорию Польшу через указанные пункты пропуска смогут лишь граждане Польши, владельцы карты поляка, официально работающие иностранцы или главы дипрпедставительств.

Ранее РБК-Украина писало, что 13 марта "Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в Словакию из-за закрытия железнодорожного сообщения словацкой стороной из-за распространения коронавируса.