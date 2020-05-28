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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на майже 30 поїздів: список рейсів

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Зараз можна придбати квитки на 29 рейсів

Сьогодні, 28 травня, відкрився продаж квитків ще на 3 поїзди. Таким чином, українці вже можуть придбати квитки на 29 рейсів.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" на сторінці у Facebook.

Зазначимо, продаж квитків на західний напрямок досі залишається закритим.

Наразі на офіційному сайті компанії та у залізничних касах можна придбати квитки на рейси:

  • №721/722 та №726/725 Київ-Харків;
  • №763/764 та №105/106 Київ-Одеса;
  • №711/712 Київ-Костянтинівка;
  • №740/739 Київ-Кривий Ріг;
  • №8/7 Одеса-Харків;
  • №20/19 Лисичанськ-Київ;
  • №53/54 Дніпро-Одеса;
  • №63/64 Харків-Київ;
  • №791/792 Київ-Кременчук;
  • №81/82 Харків-Новоолексіївка;
  • №125/126 Київ-Костянтинівка;
  • №10/9 Київ-Маріуполь;
  • №37/38 та №738-737 Київ-Запоріжжя;
  • №116/115 Київ-Бердянськ;
  • №136/135 і №734/733 Київ-Покровск
  • №76/75 Кривий Ріг-Київ
  • №102/101 і №766/765 Київ-Херсон
  • №12/11 Київ-Новоолексіївка
  • №79/80 Дніпро-Київ
  • №779/780 Суми-Київ/Вінниця;
  • №782/781 Київ-Черкаси;
  • №786/785 Київ-Шостка;
  • №790/789 Київ-Кропивницький.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" анонсувала відновлення приміських поїздів у 10 областях країни.

Крім того, сьогодні "Укрзалізниця" опублікувала нові вимоги до роботи поїздів після відновлення залізничного сполучення з 1 червня.

Також РБК-Україна писало, що поки не планується відновлювати роботу плацкартних вагонів.

Автор: Дмитро Левицький

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