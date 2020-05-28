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Без кави та чаю: як працюватиме УЗ після запуску поїздів

Новини » Суспільство     28.05.2020 - 16:42
Без кави та чаю: як працюватиме УЗ після запуску поїздів
Фото: пасажири потяга в масках (РБК-Україна)

Гарячу воду будуть наливати лише в особистий посуд пасажирів

Після відновлення залізничного сполучення в Україні у потягах будуть діяти нові правила. Зокрема, в потягах вирішили тимчасово заборонити продаж напоїв.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Так, після відновлення руху поїздів з 1 червня будуть продавати лише 50% місць у вагонах, тобто не більше 2 пасажирів в одному купе. Для посадки у вагон пасажири повинні бути в масках та пройти перевірку температури.

Провідники під час рейсу щогодини будуть проводити прибирання, а в кожному вагоні встановлять санітайзер для пасажирів.

Крім того, рекомендується якнайменше пересуватися по вагонах без потреби. Вирішено тимчасово відмовитися від продажу чаю та кави, а окріп провідники надаватимуть у власний посуд пасажирів.

Перед кожним рейсом поїзди будуть проходити посилену дезінфекцію, також посилили й обробку постільної білизни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 червня "Укрзалізниця" не відновить рух плацкартних вагонів, до запуску готують в першу чергу вагони СВ, купе та "Інтерсіті".

Також РБК-Україна писало, що наразі до відновлення руху поїздів готові 6 областей України.

Додамо, вчора "Укрзалізниця" відновила роботу залізничних кас.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Укрзалізницяпоездкарантинправила
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