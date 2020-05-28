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"Укрзалізниця" з 1 червня відновить рух поїздів без плацкарту

Новини » Суспільство     28.05.2020 - 15:43
"Укрзалізниця" з 1 червня відновить рух поїздів без плацкарту
Фото: посадка пасажирів в потяг (РБК-Україна)

Роботу плацкартних вагонів відновлять згодом

Після запуску залізничного сполучення в Україні з 1 червня робота плацкартних вагонів не буде відновлена. До запуску в першу чергу готують потяги "Інтерсіті", вагони СВ та купе.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

За словами виконувача обов'язки голови правління компанії Івана Юрика, рішення щодо відновлення руху плацкартних вагонів буде ухвалене пізніше.

"Будемо моніторити ситуацію щодо поширення вірусу та дамо додаткову інструкцію щодо роботи плацкартних вагонів", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 червня залізничне сполучення буде відновлено у 6 областях країни, до запуску готують потяги за 42 напрямками.

Зазначимо, станом на 28 травня УЗ відкрила продаж білетів лише на потяги за 24 напрямками.

Крім того, вчора було відновлено роботу залізничних кас в містах України.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Укрзалізницяпоезд
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