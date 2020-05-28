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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на почти 30 поездов: список рейсов

Новости » Общество   

Сейчас можно приобрести билеты на 29 рейсов

Сегодня, 28 мая, открылась продажа билетов еще на 3 поезда. Таким образом, украинцы уже могут приобрести билеты на 29 рейсов.

Об этом сообщает "Укрзализныця" на странице в Facebook.

Отметим, продажа билетов на западное направление до сих пор остается закрытой.

Сейчас на официальном сайте компании и в железнодорожных кассах можно приобрести билеты на рейсы:

  • №721/722 и №726/725 Киев-Харьков;
  • №763/764 и №105/106 Киев-Одесса;
  • №711/712 Киев-Константиновка;
  • №740/739 Киев-Кривой Рог;
  • №8/7 Одесса-Харьков;
  • №20/19 Лисичанск-Киев;
  • №53/54 Днепр-Одесса;
  • №63/64 Харьков-Киев;
  • №791/792 Киев-Кременчуг;
  • №81/82 Харьков-Новоалексеевка;
  • №125/126 Киев-Константиновка;
  • №10/9 Киев-Мариуполь;
  • №37/38 и №738-737 Киев-Запорожье;
  • №116/115 Киев-Бердянск;
  • №136/135 и №734/733 Киев-Покровск
  • №76/75 Кривой Рог-Киев
  • №102/101 и №766/765 Киев-Херсон
  • №12/11 Киев-Новоалексеевка
  • №79/80 Днепр-Киев
  • №779/780 Сумы-Киев/Винница;
  • №782/781 Киев-Черкассы;
  • №786/785 Киев-Шостка;
  • №790/789 Киев-Кропивницкий.

Напомним, ранее "Укрзализныця" анонсировала возобновление пригородных поездов в 10 областях страны.

Кроме того, сегодня "Укрзализныця" опубликовала новые требования к работе поездов после возобновления железнодорожного сообщения с 1 июня.

Также РБК-Украина писало, что пока не планируется возобновлять работу плацкартных вагонов.

Автор: Дмитрий Левицкий

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