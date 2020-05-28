"Укрзализныця" открыла продажу билетов на почти 30 поездов: список рейсов

Сегодня, 28 мая, открылась продажа билетов еще на 3 поезда. Таким образом, украинцы уже могут приобрести билеты на 29 рейсов.

Об этом сообщает "Укрзализныця" на странице в Facebook.

Отметим, продажа билетов на западное направление до сих пор остается закрытой.

Сейчас на официальном сайте компании и в железнодорожных кассах можно приобрести билеты на рейсы:

№721/722 и №726/725 Киев-Харьков;

№763/764 и №105/106 Киев-Одесса;

№711/712 Киев-Константиновка;

№740/739 Киев-Кривой Рог;

№8/7 Одесса-Харьков;

№20/19 Лисичанск-Киев;

№53/54 Днепр-Одесса;

№63/64 Харьков-Киев;

№791/792 Киев-Кременчуг;

№81/82 Харьков-Новоалексеевка;

№125/126 Киев-Константиновка;

№10/9 Киев-Мариуполь;

№37/38 и №738-737 Киев-Запорожье;

№116/115 Киев-Бердянск;

№136/135 и №734/733 Киев-Покровск

№76/75 Кривой Рог-Киев

№102/101 и №766/765 Киев-Херсон

№12/11 Киев-Новоалексеевка

№79/80 Днепр-Киев

№779/780 Сумы-Киев/Винница;

№782/781 Киев-Черкассы;

№786/785 Киев-Шостка;

№790/789 Киев-Кропивницкий.

Напомним, ранее "Укрзализныця" анонсировала возобновление пригородных поездов в 10 областях страны.

Кроме того, сегодня "Укрзализныця" опубликовала новые требования к работе поездов после возобновления железнодорожного сообщения с 1 июня.

Также РБК-Украина писало, что пока не планируется возобновлять работу плацкартных вагонов.