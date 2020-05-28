"Укрзализныця" открыла продажу билетов на почти 30 поездов: список рейсов

Сейчас можно приобрести билеты на 29 рейсов
Сегодня, 28 мая, открылась продажа билетов еще на 3 поезда. Таким образом, украинцы уже могут приобрести билеты на 29 рейсов.
Об этом сообщает "Укрзализныця" на странице в Facebook.
Отметим, продажа билетов на западное направление до сих пор остается закрытой.
Сейчас на официальном сайте компании и в железнодорожных кассах можно приобрести билеты на рейсы:
Напомним, ранее "Укрзализныця" анонсировала возобновление пригородных поездов в 10 областях страны.
Кроме того, сегодня "Укрзализныця" опубликовала новые требования к работе поездов после возобновления железнодорожного сообщения с 1 июня.
Также РБК-Украина писало, что пока не планируется возобновлять работу плацкартных вагонов.
Автор: Дмитрий Левицкий