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УЗ відновить роботу понад 200 приміських поїздів

Новини » Суспільство     28.05.2020 - 17:32
УЗ відновить роботу понад 200 приміських поїздів
Фото: касир продає квитки в електричці (РБК-Україна)

Рух приміських поїздів відновлять в 10 областях

З 1 червня в Україні почнуть поступово відновлювати приміське залізничне сполучення. З наступного понеділка на приміські маршрути вийдуть понад 200 поїздів.

Про це повідомила "Укрзалізниця" на сторінці у Facebook.

У компанії заявили, що з 1 червня рух приміських поїздів буде відновлено в 10 областях країни. Дозволи на запуск електричок надійшли від Харківської, Полтавської, Луганської, Донецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської, Черкаської, Житомирської та Хмельницької областей.

Очікується, що вже наступного тижня на свої маршрути вийдуть 214 приміських поїздів.

УЗ відновить роботу понад 200 приміських поїздів

Нагадаємо, напередодні "Укрзалізниця" ухвалила рішення про відновлення міжрегіональних поїздів з 1 червня.

Також РБК-Україна писало, що зараз до виходу на маршрути готові 42 поїзди, але їх кількість планують збільшувати.

Крім того, роботу плацкартних вагонів з 1 червня відновлювати не будуть, але обіцяють дозволити плацкарт згодом.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Укрзалізницяпоездэлектричка
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