УЗ відновить роботу понад 200 приміських поїздів

Фото: касир продає квитки в електричці (РБК-Україна)

Рух приміських поїздів відновлять в 10 областях

З 1 червня в Україні почнуть поступово відновлювати приміське залізничне сполучення. З наступного понеділка на приміські маршрути вийдуть понад 200 поїздів.

Про це повідомила "Укрзалізниця" на сторінці у Facebook.

У компанії заявили, що з 1 червня рух приміських поїздів буде відновлено в 10 областях країни. Дозволи на запуск електричок надійшли від Харківської, Полтавської, Луганської, Донецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської, Черкаської, Житомирської та Хмельницької областей.

Очікується, що вже наступного тижня на свої маршрути вийдуть 214 приміських поїздів.

Нагадаємо, напередодні "Укрзалізниця" ухвалила рішення про відновлення міжрегіональних поїздів з 1 червня.

Також РБК-Україна писало, що зараз до виходу на маршрути готові 42 поїзди, але їх кількість планують збільшувати.

Крім того, роботу плацкартних вагонів з 1 червня відновлювати не будуть, але обіцяють дозволити плацкарт згодом.

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Автор: Дмитро Левицький