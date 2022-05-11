Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс на 11 травня

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на середу, 11 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно уважно стежити за інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, в Києві продовжили роботу кільцевої електрички.

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