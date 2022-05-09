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У Києві продовжили роботу кільцевої електрички

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Київ, Понеділок 09 травня 2022 21:03
У Києві продовжили роботу кільцевої електрички Фото: Міська електричка в Києві (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві продовжили роботу кільцевої електрички. Останні поїзди прибуватимуть на кінцеві станції о 21:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Повідомляється, що у вечірній час в Києві запустили Додаткові вечірні рейси. Потяги прибуватимуть на кінцеві станції - Святошина та Дарниця - о 21:30.

В УЗ додали, що продовження роботи кільцевої електрички дозволить жителям столиці дістатися додому до початку дії комендантської години.

Нагадаємо, повноцінний кільцевий маршрут міської електрички в Києві запустили в кінці березня. Останній рейс відправлявся о 18:15.

Зазначимо, спочатку швидкість поїздів Київської кільцевої електрички обмежили через міркування безпеки. У перших числах квітня потяги "прискорили" рух.

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