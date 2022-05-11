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Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс на 11 мая

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Среда 11 мая 2022 06:51
Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс на 11 мая Фото: Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поездана сегодня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на среду, 11 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно только один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационный поезд на 11 мая

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо внимательно следить за информацией на сайте компании.

Напомним, в Киеве продлили работу кольцевой электрички.

Мы также писали о том, что в Ирпене восстановили железнодорожный мост, который соединяет город со столицей.

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Укрзализныця эвакуация
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