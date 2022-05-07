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В Ірпені відновили залізничний міст

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Ірпінь, Субота 07 травня 2022 10:15
В Ірпені відновили залізничний міст Фото: в Ірпені відновили залізничний міст (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 7 травня відновили залізничний міст, який сполучає Ірпінь із Києвом. Перша електричка зі столиці уже прибула на ірпінський вокзал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина в Telegram.

"Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка. Дякую керівництву та колективу "Укрзалізниці", міністру інфраструктури України Олександру Кубракову, керівнику Офіса президента й нашому президенту за сприяння у швидкому відновленні нашого легендарного мосту!" - написав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв мер Ірпеня, щодня все більше місто оживає і вже скоро можна буде всім повертатися додому.

Раніше стало відомо, що після звільнення Ірпеня від російських загарбників у місті знайшли тіла 290 мирних мешканців.

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