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Евакуаційний потяг з Покровська тепер курсуватиме до Львова

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 09:52
Евакуаційний потяг з Покровська тепер курсуватиме до Львова Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

З 3 травня евакуаційний потяг, що відправляється з Покровська змінює місто прибуття. Якщо раніше він їхав до Чопа, то тепер буде вивозити бажаючих евакуюватися до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Укрзалізниця змінила схему евакуації з Покровська. Із 3 травня поїзд № 234/233 курсуватиме в сполученні "Покровськ - Львів" замість "Покровськ - Чоп", - розповів він.

Слід пам’ятати, що потяг відправлятиметься по непарних днях з Покровська о 16:30, прибуватиме до Дніпра о 19:40. На станції "Дніпро" вагони приєднуватимуться до потягу № 86/85 "Запоріжжя - Львів". До Львова потяг прибуватиме о 15:51 наступної доби.

Як повідомлялося, УЗ опублікувала графік евакуаційних потягів на вівторок, 3 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково лише один рейс.

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